新冠疫苗｜93歲老翁死前兩周曾打針　無臨床證據顯示與接種有關

政府今日（25日）公布新冠疫苗接種監測更新，截至3月20日的過去一星期，衞生署接獲一宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名93歲老翁，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



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截止周日（22日）晚上11時59分的過去一周，衞生署接獲一宗曾於離世前14日打針的死亡報告，個案涉及一名93歲男子，惟無臨床證據顯示個案由疫苗引起。至於青少年方面，衞生署同期並無接獲涉及3至15歲青少年打針後懷疑出現心肌炎或心包炎的報告。

在整體數據方面，截至周日晚上8時，本港市民合共接種約1,668萬劑新冠疫苗。已接種最少一針的市民約669萬名，當中包括93.2%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,511宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括104宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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截至周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘32宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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食物及衞生局分析醫管局4月25日至本周日期間的接種新冠疫苗的數據，強調未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險，有關數據如下：

．未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有242.4宗

．有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有29.1宗

．當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有7.6宗

．有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.7宗

．未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有127宗

．有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有10.2宗

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食物及衞生局又指，第五波疫情中，逾95%死亡個案為60歲或以上長者，當中80歲或以上組別的死亡和住院個案數目比例最高，大部分死亡個案均是未接種疫苗的人士，惟與香港整體人口比較，打齊三針的人士佔呈報個案的比例顯著較低，住院危殆／嚴重及死亡個案中的佔比更是極低，反映接種三劑疫苗能有效預防感染、重症及死亡，呼籲合資格打第三針的市民盡快接種。

政府發言人強調，雖然近日疫情稍為緩和，但變種病毒Omicron傳播力極高，市民仍須保持警惕。在第五波疫情中，兒童和長者均錄得死亡和重症個案，形古他們是疫苗接種的重點保護對象，惟現時80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約67%，即該年齡層中有約33%的長者正處於高風險狀態，強調是相當危險的訊號。

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