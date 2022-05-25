葵涌廣場、東環等23個地點污水陽性　政府派18萬快測包供自測

本港疫情持續，政府今日（25日）表示，離島區、沙田區及葵青區合共23個地點因污水呈陽性，且病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在，故向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約18萬個快速抗原測試包，供其作自我檢測，以輔助識別感染者。



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環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，因有屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故房屋署及當區的民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員工派發快速抗原測試包。最新涉及地點包括：

離島區 — 昇薈、東環及東環II

沙田區 — 利安邨、富寶花園、錦英苑、翠擁華庭、錦龍苑、雅景臺及薈朗

葵青區 — 葵涌廣場、誼發大廈、瑞景大廈、金石樓、葵寶大廈、葵麗大廈、錦華大廈、葵富大廈、天安樓、新華銀行大廈、金祿樓、葵發大廈及國寶樓

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政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過快測網上平台申報，若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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