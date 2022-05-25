洪水橋方艙合約員工打麻雀　入境處：涉事四人離職停職或紀律行動

網上近日流傳照片，洪水橋方艙內有工作人員被指於辦工時間打麻雀，甚至打邊爐導致「跳掣」，質疑有主管縱容。負責管理洪水橋方艙的入境處強調，涉事人士均並非入境處人員，處方曾在巡查期間，檢獲懷疑違規物品，但無人認領，處方知悉相關照片後採取行動，有兩名合約員工已離職，兩名涉事合約員工會根據僱傭合約停職停薪及進行紀律程序。而負責外判工作的中海物業集團亦重申，涉事員工並非中海物業。



網上有人投訴，指控洪水橋方艙內有數名工作人員涉嫌在辦公時間打麻雀。（公務員secrets圖片）

有自稱是中海物業集團的外判清潔工近日在facebook投訴，指洪水橋方艙內有數名工作人員涉嫌在辦公時間打麻雀，據相片顯示至少有6人耍樂，投訴人又指，工作人員曾經在方艙內打邊爐，致兩個休息艙「跳掣」，質疑有入境處主管縱容行為。

負責管理洪水橋方艙的入境處回覆查詢表示，就網上流傳在洪水橋隔離設施內有工作人員懷疑違規一事，所有涉事人士均並非入境處人員，亦絕不涉及有入境處人員縱容任何違規行為。

外判商中海物業稱非涉事員工

入境處續指，管方於5月初獲悉隔離設施進入備用狀態後，有合約員工攜帶與工作無關物品到他們所屬的候勤室，疑與違規行為有關。管方即時進行巡查，雖然未有發現違規行為，但檢獲一些疑與違規行為有關物品，並無人認領。

調查期間，管方繼續不定時不定點於隔離設施內加強巡查，同時透過不同渠道再次對合約員工強調有關特區政府對員工的品行和紀律要求，包括提醒他們簽訂合約時已獲悉的員工守則、紀律操守及行為指引等。

管方昨日於網上發現有關事件的相片，隨即採取行動，當中兩名涉事合約員工已離職，另外兩名涉事合約員工亦會根據僱傭合約停職停薪及進行紀律程序。

中海物業回覆查詢指出，涉及員工並非中海物業員工。