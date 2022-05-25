檢疫酒店｜增港麗酒店、海洋公園萬豪酒店　涉600間房5月底可預訂

食物及衞生局今晚（25日）公布，新增兩間檢疫酒店，為港麗酒店和海洋公園萬豪酒店，預料可增加600間檢疫房間。兩間酒店5月底起可供預約，並於6月初投入服務，料可應對暑假回港留學生人潮。



+ 2

陳肇始：檢疫酒店6月訂房率達7成

新冠病毒疫情緩和，港府放寬入境限制，加上暑假將至，大批留學生將回港。本港檢疫酒店開始見頂，食衞局局長陳肇始今日（25日）回覆立法會議員質詢時稱，6月的訂房率達70%，會繼續留意房間的供求情況，有需要時會調整。

食衞局晚上公布新增兩間指定檢疫酒店，包括港麗酒店和海洋公園萬豪酒店，兩間酒店將於5月底陸續接受房間預訂，並於6月初投入服務，預計可額外提供約600間房間。該兩間酒預料至少會以檢疫方式運作至7月底。

▼第七輪指定檢疫酒店名單▼



+ 11

共64間檢疫酒店 提供2.3萬間房間

食衞局指，今輪指定檢疫酒店計劃為期5個月，由3月1日至7月31日，截至今日，全港共有64間指定檢疫酒店，提供約2.3萬間房間。

另有一間原為社區隔離設施並已轉作指定檢疫用途的酒店，已申請正式加入今輪指定檢疫酒店計劃，服務期可延長至7月底。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



+ 4

政府5月1日起放寬入境檢疫措施，並在4月25日發信邀請持有效牌照的酒店或旅館申請加入今輪，即第七輪指定檢疫酒店計劃，以增加有關房間供應。有意參與計劃的酒店必須通過食衞局、屋宇署、機電工程署和衞生署等的審批，以確保酒店的設計、設施和工作流程符合疾病防控的要求。政府已於5月17日公布首六間加入今輪指定檢疫酒店計劃的酒店。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼

