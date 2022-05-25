強制檢測｜九肚山豪宅晉名峰　將軍澳君傲灣、蔚藍灣畔等42幢上榜

本港新冠肺炎疫情緩和，不過多區仍出現確診個案。食物及衞生局今晚（25日）公布強制檢測公告，共有42個地點納入公告。當中沙田區有六幢大廈上榜，為各區最多，包括火炭九肚山豪宅晉名峰 C 座、嘉徑苑嘉善閣及馬鞍山聽濤雅苑 2 座等。另外，太古城亦有兩幢大廈被納入公告，分別為鄱陽閣及洞庭閣，前者為太古城中心麥當勞群組其中一名患者患者居所。



當局指，曾在指定時間到訪過強制檢測公告中地點的市民，須在5月26至27日內進行檢測。



▼5月25日強制檢測公告▼



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太古城鄱陽閣及洞庭閣上榜

食衞局表示，因應多宗陽性檢測個案，有42個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括多幢私人樓宇及公屋等。

港島方面，鰂魚涌有兩幢大廈上榜，分別為太古城鄱陽閣及洞庭閣；北角亦有天后廟道 95-97 號康德大廈、富澤花園富嘉閣兩幢大廈上榜。

▼5月25日強制檢測公告▼



九龍區有淘大花園、柏景灣、君滙港

九龍方面，多個地區亦各有兩幢大廈被納入公告，包括牛頭角淘大花園A座及M座；大角咀柏景灣9座、君滙港5座；秀茂坪邨秀華樓、秀程樓；長沙灣蘇屋邨百合樓、廣成街2-20號康輝大廈 B 座等。

▼5月26日流動採樣站▼



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新界區沙田最多 合共6幢

新界東方面，沙田有六幢大廈納入強制檢測公告，為18區之冠，上榜大廈包括水泉澳邨崇泉樓、峻泉樓；火炭豪宅晉名峰C座；沙田第一城47座；馬鞍山聽濤雅苑2座；嘉徑苑嘉善閣。

將軍澳則有三幢大廈上榜，分別為君傲灣2座、蔚藍灣畔6座、尚德邨尚義樓。

新界西方面，荃灣區有兩幢大廈被納入強制檢測公告，包括象山邨翠山樓、海灣花園 2 座；青衣則有三幢，藍澄灣 5 座、曉峰園 3 座、青衣邨宜偉樓。

當局強調，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼5月20日起強制檢測公告▼



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▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼

