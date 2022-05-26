MIRROR演唱會推實名制　鄭泳舜促縮短入場時間　倡用Qr code

香港人氣音樂組合MIRROR早前宣布在紅館舉行演唱會，康樂及文化事務署昨（25日）表示，為打擊門票炒賣，署方主動與MIRROR演唱會主辦機構，商討演唱會售票及相關入場安排，並歡迎主辦機構積極配合以「實名制」售票。



民建聯曾與署理民政事務局局長陳積志會面，商討有關事宜，該黨立法會議員鄭泳舜今早（26日）於電台節目上表示，之前門票炒賣至天價是不能接受，按現時方案，市民購票後不可轉讓，但可以退票，假如容許轉讓相信會造成漏洞。他又關注市民需提早多少以等候入場，認為如要提早一小時是不能接受，坊間有不少方法處理實名制進場，例如二維碼（QR code）等都可以考慮。



香港人氣音樂組合Mirror共12場經公開發售的演唱會門票，將會以實名制形式發售。（MIRROR FACEBOOK）

康文署昨表示，為打擊門票炒賣，主動與MIRROR演唱會主辦機構商討有關安排，並歡迎主辦機構積極配合以「實名制」方式讓市民購買經由城市售票網公開發售的門票，以減低門票炒賣的機會。

+ 6

有議員冀採實名制後可讓更多市民買到門票

鄭泳舜於港台節目《千禧年代》表示，歡迎政府推實名制，認為之前有門票炒賣至天價是不能接受，希望是次紅館首推實名制，可讓更多市民購買門票，但始終屬實驗性質，具體成效仍有待觀察。問到有多少門票屬公開發售，他表示過往一般七成屬內部認購，三成為公開發售，但具體情況留待主辦方公布，希望有更多門票會公開發售。

民建聯立法會議員鄭泳舜（資料圖片／羅君豪攝）

局方傾向門票不可轉讓 未能出席只能退票

鄭泳舜又提到，局方傾向是次門票不可轉讓，如有需要只可退票，不過，市民有時可能臨時未能到場，希望轉讓予親友，就此，鄭表示始終有兩難之處，如容許轉讓或會構成漏洞，市民只可選擇退票。他又希望，每人可買的門票數量設有上限，但具體情況由主辦方公布。

+ 9

入場要等逾一小時不能接受

主持人提到，數年前日本作曲家久石讓在港演出的音樂會，同樣推實名制門票，當年在香港文化中心舉行，大約只有2,000名觀眾，但市民需排隊約3小時進場。鄭泳舜表示，現時經驗、科技都有進步，相信有技術處理如何核實身份進場，認為如要等候逾一小時是不能接受。他續指，現時坊間有不少方法處理實名制進場，例如QR code等都可考慮。