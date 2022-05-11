MIRROR演唱會｜最貴炒至44萬　學者倡仿試當真荷蘭式拍賣挫黃牛

人氣男團MIRROR演唱會一票難求，不斷傳出炒至數十萬元天價，日前更有20歲青年賣假飛被捕，「黃牛黨」情況再次惹起社會關注。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基今日（11日）在電台節目表示，MIRROR只開十場演唱會，門票嚴重供不應求，惟票價卻不太進取，吸引大量黃牛黨炒賣，但他認為演唱會屬於娛樂，並非必需品，政府無須介入規管黃牛黨問題，加入實名制亦會大大增加營運成本，認為應交由營運商以市場策略方式解決問題，又建議可參考YouTube頻道「試當真」，以「荷蘭式拍賣」的做法售票，便可打擊黃牛黨問題。



+ 9

黃牛黨炒賣因票價低 損失是主辦單位

袁偉基在港台節目《千禧年代》表示，MIRROR深受市民歡迎，惟演唱會僅開十場，「你加極都有個限度，你個供應就一定封頂」，門票嚴重供不應求下，門票訂價卻「唔係進取」，致衍生大量黃牛黨炒賣的現象，惟只要主辦單位無禁止炒賣活動，「損失實際上就係主辦單位，因為佢票價低，咁變咗個利潤去咗炒賣嗰邊，就唔係個主辦單位賺到錢。」

他又提到，若主辦單位未知如何定價，可以參考YouTube頻道《試當真》早前「荷蘭式拍賣」的售票方法，即起初把價錢訂定較高，如現時MIRROR演唱會黃牛票最高的44萬元，再每三小時減一萬元，層層遞減，「你覺得44萬係啱你嘅，你咪撳制買票囉，你覺得唔啱嘅就等」，買家以其認為物有所值的金額購票，以打擊炒賣事業，主辦單位亦可「賺盡」。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基。（樹仁大學圖片）

本港難推實名制 涉及人手太多

被問到此舉或會令低收入人士失去入場機會，袁偉基認為演唱會並非柴米油鹽等生活必需品，政府無監管的必要，反而應交由市場決定，讓營辦商有靈活性，自行以市場策略處理問題，強調香港是自由經濟。

至於採用實名制售票，袁認為本港在售票時採用電子身份驗證的做法並不普及，而在大批觀眾入場時再驗證身份，涉及的人手太多，令成本大幅增加，故難以做到實名制售票，惟內部認購一般只有數百張門票，有關部份則可使用實名制，以遏止部份「黃牛」。

2021年「姜濤號」



+ 4

門票資訊透明度與黃牛黨炒賣情況有直接關係

他續指，實名制亦會打擊市民購票的意慾：「一開始買飛已經要用身份證驗證，因為跟返你加嘛，入去嗰陣時又要畀大量時間成本去排隊，所以變咗有部份真係……當然啦，如果你個組合好受歡迎大家都願意嘅，當然有少部份人會留返佢出DVD啲紀錄之後先睇，咁所以會影響營辦商嘅運作，利潤其實都會減少。

對於有指內部認購時的座位分布等資訊不流通，令黃牛黨可乘虛而入，控制門票成交價牟利，他認為，有關消息的透明度與黃牛黨炒賣情況有直接關係，「因為演唱會好獨特嘅地方就係，扼手同山頂位係可以差好遠價錢」，他認為若買家能及早得悉座位的位置以對及門票的分配方法，營辦商亦會更容易處理。