MIRROR演唱會｜運輸工涉賣2張假門票被控 疑另藏4張假飛
撰文：劉安琪
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本地男子組合MIRROR將於今年7月，在紅館舉行10場演唱會，市面上一票難求。有女子上周日相約得一名聲稱有票在手的賣家，在長沙灣站交收兩張MIRROR的演唱會門票，卻即場發現該些門票疑為偽造。警方其後到場拘捕一名男子，並在其身上發現另外四張懷疑偽造的演唱會門票。該男子被控以欺騙手段取得財產及管有虛假文書兩罪，今（11日）在西九龍法院提堂，控方申請毋須答辯，押後案件至7月6日再訊，以待警方進一步調查，包括向城市電腦售票網索取正貨門票及檢驗涉案疑為偽造的門票，期間被告准以3千港元保釋。
被告蘇樂霖（20歲，運輸工人），被控以欺騙手段取得財產及管有虛假文書兩罪，指其於2022年5月8日，在長沙灣港鐵站大堂以欺騙手段，即以銷售兩張假演唱會門票為理由，不誠實地取得女子曹穎琪的1萬港元，意圖永久地剝奪曹的財產；並於同日同地知道或相信有關虛假文書，即四張假演唱會門票，屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。
控方不反對被告保釋，裁判官准被告以3千港元擔保，期間不得離港，須每天到警署報道，居於報稱地址，且不得間接或直接接觸控方證人。
案件編號：WKCC 1348/ 2022
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