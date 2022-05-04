廉署去年接2264宗投訴按年急升近兩成　白韞六首開腔回應洪門宴

廉政公署今日（4日）交代工作報告，本港去年接獲2,264宗投訴（不包括選舉投訴），較前年上升18%，政府及公共機構錄645宗投訴上升3%，當中警務處佔最多有150宗佔23%；私營機構有1,482宗投訴升31%。



全國人大代表洪為民今年初舉辦的「洪門宴」引起軒然大波，當日有份出席的廉政專員白韞六自事件發生後首次面對面會見傳媒，他至少三次被問到對事件有何回應，僅多次表示：「特首已就事件回應，無任何補充。」



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貪污投訴升 白韞六：因去年疫情放緩

廉政專員白韞六交代廉署工作時表示，廉署今年首3個月錄得391宗投訴，較去年同期下降22%，2021年接獲2,264宗投訴，較2020年上升18%，可追查投訴有1,738宗上升19%。他解釋指，2020年本港受疫情影響，投訴數字稍為下降，而去年疫情放緩，經濟活動恢復，令數字相應增加，廉署去年在106宗貪污案件中拘捕了190人。

涉政府及公共機構錄645宗投訴 警務處最多

政府及公共機構有645宗投訴微升3%，當中警務處是最多貪污投訴部門，去年有150宗較前年下跌13%，其次為食衞署有117宗上升22%，房屋署就有40宗上升8%。公共機構方面，醫管局、區議會及港鐵公司分別有33、12及8宗投訴，全部錄得跌幅。

私營機構方面有1482宗上升31%，樓宇管理投訴最多有549宗上升兩成，佔私營投訴37%，建造業有174宗升六成，當中70宗涉及索取/接受賄款聘用工人投訴，有7人被控，金融及保險有142宗升42%，廉署提到，早前搗破兩個騙款涉及7,700萬元的貪污詐騙集團，其中一個集團保險紀紀涉嫌安排癌症病人「頂包」，投保人騙取保費。

任廉政專員十年 未透露去向

白韞六於年初獲選為國際反貪局聯合會主席，他指已落實由廉署倡導的全球區域合作協調機制，加強區域協作及推進反貪機構，會以「大幅減少一切形式腐敗和賄賂行為」為目標。任職廉政專員長達十年，白韞六稱其任期將於本年6月底結束，任內對本港成為廉潔社會感到驕傲，「係國際上好榜樣」，至於會繼續留任抑或轉換崗位，他指現時言之尚早，未有透露。

全國人大代表洪為民今年1月3日，在灣仔一間餐廳宴請超過200名高官、政客，白韞六是其中一名座上客，被問到出席派對原因、是否有利益衝突、事件有否影響廉署形象、會否就此向公眾道歉，白韞六僅多次表示：「特首已就事件回應，無任何補充。」