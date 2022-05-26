旅發局推「藝聚香港」維持國際曝光度　邀海外媒體參與網上導賞團

旅發局今日（26日）宣布推出「藝聚香港」，透過藝術活動維持本港於國際間的曝光度，更邀請千名海外媒體下月參與網上導賞團，以展示本港已走向復常。而整個活動的宣傳推廣為全年性，包括於六月上旬舉辦的社區藝術展，由教大學生參與；亦有Art Basel與M+藝術作品《光之凝》等。



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旅發局藉巴塞爾藝術展、法國五月藝術節等國際盛事，以及嶄新本地項目打響頭炮，向旅客展示大型藝術盛事已恢復舉辦。其中，包括邀請本地藝術家，在電車上展示藝術創作；宣傳Art Basel與M+合作的影像作品《光之凝》、香港藝術館戶外藝術裝置《回聲在目》等。

旅發局亦推出「街區藝術遊蹤」，讓市民及旅客發掘三大驚喜。

驚喜一：集合中環、深水埗、西九龍共三個大城小區，共五大主題，逾20個「發現藝術」景點；並推出互動資訊地圖，加入景點介紹，例如老字號「冠南華」鎮店之寶的刺繡揭秘。



驚喜二：推出全新支援增擴實景（AR）技術的網頁，毋須下載，用戶便可自訂虛擬的外表，於指定景點體驗AR虛擬互動，以及隔空打卡。



驚喜三：支持教大文化與創意藝術學系，將於六月在西九文化區首辦社區藝術展「西油記」，動員超過650名小、中及大學生，展出逾250份展品。



此外，旅發局為了保持香港在全球的曝光度，將舉辦以藝術為主題的導賞團，邀請約千名內地及海外媒體、「港迷」及旅遊業界參與，以推廣新開幕的M+及故宮文化博物館、地道藝術文化景點等。

本港藝術硬件資源充足 對發展深度旅遊帶有幫助

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，由2012年起，每年三月均會舉辦藝術月，指「藝聚香港」為全年推廣的進階版。他指，調查顯示旅客已由走馬看花轉為深度旅遊，傾向以幾日時間感受城市。同時隨著M+此類世界級博物館開幕，認為本港藝術硬件資源充足，對發展深度旅遊帶有幫助。

不過，洪並無透露是次計劃的經費，強調「藝聚香港」為全年推廣，暫無估計吸引旅客的數字。但他稱，根據早前「大城小區」的情況，認為能吸引市民遊走社區。

賞你住參與計劃的99間酒店 有78間已換領完畢

旅發局企業事務總經理梁美寶表示，該千人網上導賞團並非首辦，強調去年舉辦的美酒佳餚巡禮、跨年演唱會，亦舉辦網上導賞團予外媒，一直沒有停止香港於世界曝光。

旅發局亦於本周二推出賞你住，梁公布參與計劃的99間酒店，截至今午已有78間換領完畢。旅發局亦將於六月再推出賞你遊第二階段。