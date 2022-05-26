疫情｜新增251宗　St. Catherine's幼稚園多兩學童中招　累計九宗

本港疫情持續，今日（26日）新增251宗確診，累計1,198,707人受感染，再多兩人死亡。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，九龍塘羅福道國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergaten）再新增兩宗個案，包括一名之前爆疫課室的上午班學生，以及一名來自另一班的學生，目前爆疫課室上下午班約60人維持停課至本周五，目前該校感染群組累計有九宗個案。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新呈報251宗確診，當中酸檢測有111宗，快速測試有140宗，輸入個案有36宗。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，本港新呈報兩宗死亡個案，分別為1男1女，年齡67及87歲。

▼5月25日 St. Catherine's國際幼稚園局部停課首日▼



新加坡抵港男子居貝沙彎 列本地個案

本港早前有一名新加坡抵港的46歲男子，於第12日樣本呈陽性，他家住貝沙灣，於交易廣場2期Torq Capital Management上班。歐家榮指男子有病徵，曾在貝沙灣會所健身，亦曾到交易廣場2期的美國會中環會所，經全基因分析後，病毒株與現時社區流行的病毒株相近，界定為本地感染個案；至於上環宏思培訓中心群組，及觀塘成業工業大廈御善私房菜群組都與本地流行病毒株BA.2.2類似，即屬本地個案。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



+ 11

St. Catherine's再多一班房有患者

歐家榮表示，St. Catherine's幼稚園今日新增兩宗個案，其中一宗來自另一班，該名學生於5月24日最後上課，當時快測呈陰性，但自昨日起出現病徵，當日下午快測呈陽性，其家屬暫時陰性，班上其餘27名學生及5名教師今日快測為陰性。另一宗個案則涉及之前爆疫課室的上午班學生，該名學生上周五、即5月20日最後上課，5月22日出現病徵，快測初時陰性，至昨日呈陽性。目前學校累計九宗個案，包括八名學生及一名教師。

歐表示，不同班級的新個案與之前染疫同學無共同活動過，該名學生雖然有搭校車，但並非與之前個案一同乘搭，暫時未看到有流行病學關聯，其家人檢測結果亦未出現陽性，亦看不到與社區個案有關，不排除是學校環境感染，班上學生及老師每日都有做快測，暫時全部陰性；至於已停課的爆疫課室，則再多一名上午班學生確診，該名學生上周五已無返學，由於下午班亦有四名學生確診，早前已建議該課室約60名上、下午班同學停課至本周五，亦已建議學校做清潔消毒。他稱巡視學校環境，發現環境衞生理想，會繼續觀察。

就早前一名印度回港的36歲男貨機機師，在完成隔離回家後確診，歐家榮指機組人員全基因分析未有結果，初步調查他返港後有遵守要求，沒有去過餐廳、食肆、參與大型聚集活動。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



+ 2

醫管局新增「特別探訪安排」醫院名單

另外，醫管局公布「特別探訪安排」新增醫院名單，於本月31日實行，分別是港島東東區醫院、律敦治醫院、長洲醫院，港島西瑪麗醫院，九龍東將軍澳醫院、聯合醫院，九龍中香港兒童醫院、香港眼科醫院、九龍醫院、廣華醫院、伊利沙伯醫院，九龍西明愛醫院、葵涌醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院、仁濟醫院、新界東大埔那打素醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院，新界西青山醫院、博愛醫院、天水圍醫院及屯門醫院。