衞生署指夏季新冠疫情仍有風險　陳肇始：港出現猴痘風險不高

本港疫情回穩，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前稱夏季是復常的黃金時期，衞生署署長林文健稱要視乎夏季疫情是否持續穩定，強調一些炎熱地區，如非洲等亦都出現爆發，故夏季亦非無風險。他又稱衞生防護中心個案個案追蹤辦公室五月已重啟所有個案追蹤，至今已找出至少十個感染群組。



另外，食物及衞生局局長陳肇始指本港爆發猴痘風險不高，但仍會嚴陣以待；林文健則指正積極向藥廠了解猴痘疫苗情況，現時天花疫苗對猴痘有效率高達八成以上。



林文健表示，夏季復常要視乎夏季疫情是否維持穩定，因在大流行期間，非洲等炎熱地區亦有爆發，故不是沒有風險，在防控方面，需留意其他地區是否有新病毒株。他稱目前確診數字控制在200至300宗之間，故個案追蹤辦公室已在五月重啟所有個案追蹤，五月已匯報至少十個感染群組，可助清除傳播鏈。

會繼續監察本港新冠疫情 做好內防及外防

陳肇始則表示，目前疫情平穩，各項指標均穩定及有所下降，如污水陽性比例及檢測陽性比例等，但社區仍然有傳播鏈。她稱會繼續監察情況，內防方面已就下一波疫情或疫情大幅反彈作準備，外防亦會留意變異病毒株流入本港。

至於猴痘方面，陳肇始稱對疫情十分關注，留意到不同國家開始出現個案，香港雖然未有但亦要有應對及準備，又稱衞生防護中心化驗所有能力化驗及發現猴痘，中心亦已發信予醫生了解及要求呈報懷疑個案。至於發現個案後，是否要隔離及隔離多長時間，衞生署會檢視數據及觀察整體情況。她稱當局會做風險評估，「有風險，但唔高，唔會排除。」

已就購買猴痘疫苗積極接觸藥廠

林文健則補充，猴痘是人畜共患病毒，主要透過接觸感染動物、病人及污染物，亦有機會透過長時間飛沫傳播，世衞亦留意到男男性接觸是高危傳播途徑之一。他指防控重點除疫苗外，更要及早發現並及早隔離，又稱猴痘病徵明顯，較新冠病毒容易發現，風險上應不會像新冠般造成廣泛爆發，但會嚴陣以待，並已積極接觸藥廠購買疫苗，目前天花疫苗對猴痘的有效率達到八成或以上。

▼張竹君向私家醫生發出以「警惕猴痘」為題的信件▼

