吸煙率降至9.5%新低　陳肇始：研禁香煙加味道等三方向禁煙

府統計處今日(26日)公佈2021年主題性住戶統計調查，本港15歲及以上人口每日吸煙率首次降至單位數百分比的9.5%，即約有58.15萬人每日吸煙，為有紀錄以來的新低。



食物及衞生局局長陳肇始表示，吸煙工作不進則退，政府目標在2025年把吸煙率降至7.8%，正積極研究「煙草終局End Game」方案，循三方面禁煙，例如參考外國例子，考慮禁止香煙加味道、提高合法購煙年齡及禁煙處所負責人亦需為違法吸煙負責等，局方期望今年內就方案諮詢公眾。



陳肇始稱本港吸煙率首降至單位數百分比的9.5%，目標2025年降至7.8%。（梁鵬威攝）

陳肇始表示，正積極在三方面研究「煙草終局End Game」方案，第一是考慮在更多公眾地方禁吸煙，並有效在禁煙區實施相關措施，例如其他國家已實行管理人負責制，有人在禁煙區吸煙，亦會罰處所負責人；有其他地區更把禁煙區擴大至所有公眾場所，只准私人地方吸煙。

她稱第二方面是設法降吸煙產品吸引力，現時政府目標2025年把吸煙率降至7.8%，但會在「煙草終局End Game」下，定立更低的水平，故必須防止非吸煙者變煙民。調查指年輕人或女性吸食薄荷及水果味較多，會進一步研究有關包裝及味道等，亦會參考外國禁止在香煙加味道的做法等。

食物及衞生局局長陳肇始表示，吸煙工作不進則退，政府目標在2025年把吸煙率降至7.8%，正積極研究「煙草終局End Game」方案。（資料圖片/盧翊銘攝）

至於第三方面，她稱會考慮參考其他地方，進一步措施青少年防煙，提高買煙合法年齡，例如新西蘭已規定2018年後出生的居民不能買香煙。有關方案正積極研究，預期今年內就方案諮詢公眾。