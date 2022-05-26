理大研便攜式新冠抗體檢測儀　過程6分鐘成本10元　最快2年面世

本港第五波疫情中，確診人數逾119萬人，不過市民難以得知身體中抗體水平。理工大學應用物理學系研究團隊利用有機電化學晶體管技術（OECT），研發一款超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀。有別於現時抗體檢測需時約兩日，理大研發的檢測儀只需將一小滴唾液樣本滴在檢測儀的晶片上讓抗體與抗原產生反應，整個檢測過程需時少於六分鐘，每次檢測成本亦僅約10元。

團隊表示，下一步計劃是申請研究資助，以進行臨床研究，目標是兩至三年可普及化。團隊指技術可用於確診病人康復期的診斷，政府亦可用於疫情風險評估和流行病學研究。



理工大學應用物理學系研究團隊成功研發一款超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀，整個檢測過程需時少於六分鐘，每次檢測成本亦僅約10元。（黃金棋攝）

理大應用物理學系教授嚴鋒表示，目前測試人體是否有新冠病毒「免疫球蛋白G抗體」（IgG），需要到醫院或專業的檢測機構抽取血清樣本，由測試到取得結果需時大約兩天，而且檢測成本高。至於抗體快速檢測其靈敏度則較低，只能顯示身體有沒有抗體，但不能顯示抗體水平。

理大研發的便攜式新冠病毒抗體檢測儀則在晶片添加特別的蛋白質，可「捉住新冠病毒嘅抗體」；而新技術亦在晶片閘極施加電壓脈衝，可加速IgG的抗原反應。

團隊指，檢測程序非常簡單，首先啟動檢測儀，並透過藍牙連接手機應用程式，其後將一小滴唾液或血清樣本滴在檢測儀的晶片測試區，讓抗體與抗原產生反應，五分鐘後將唾液樣本吸走。然後再將電解質滴在測試區，並在手機應用程式上按鍵開始檢測，大約20 秒後，手機應用程式便會顯示唾液樣本的抗體水平。