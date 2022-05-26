日本開關｜6.10恢復入境　旅行社最快8月飛　14日大阪團每位4.5萬

新冠疫情全球爆發，不少國家「封關」抗疫，當中包括港人最愛旅遊目的地日本，但好消息來了！為約兩年以來，日本迎來首次開關。日本首相岸田文雄今日（26日）公布，將從6月10日起，恢復接待外國遊客入境，但須安排導遊跟團。



有本港旅行社早已準備應對日本開關，縱橫遊常務董事袁振寧透露，已向航空公司及酒店訂位，但趕不及6月飛，因為目前機位有限，即使搶先向國泰訂機票，最快要8月才可出團。他亦透露，已計劃14日大阪團，連機票及酒店每位收費約4.5萬元。



日本首相︰6月10日開關須安排導遊跟團

日本首相岸田文雄今日宣布，將由6月10日起，恢復接納外國遊客入境，但以旅行團的方式入境，並安排導遊跟團，但並未公布其他入境詳情。他表示，將於6月1日起，提高入境人數至2萬人，並準備在下月底前，恢復北海道札幌市新千歲機場、沖繩縣那霸機場的國際航班；對於疫情穩定的國家及地區，感染風險級別將降低。

日本早前曾公布，由6月1日起，將各國家及地區的感染風險，從低到高分為三個組別，分別為黃、藍、紅。而《南華早報》便曾引述消息人士報道，日本將香港列入「藍色名單」（即低風險組別），即意味當局考慮允許港人，或不需隔離與入境檢測的情況下入境，僅出示起行前72小時內的PCR陰性檢測證明。

此外，其實日本早前已先行試行讓四個國家，包括美國、澳洲、泰國和新加坡，以小型旅行團的方式入境，首批旅客來自美國夏威夷及洛杉磯。接下來合計將會有50名來自美國、澳洲、新加坡及泰國的旅客入境，分為15個少於4人的旅行團。

縱橫遊常務董事袁振寧透露，已計劃14日大阪團，連機票及酒店收費4約.5萬元。（鄭子峰攝）

縱橫遊︰8月前的機位所剩無幾

縱橫遊常務董事袁振寧表示，由於日本政府仍未公布香港的感染風險級別、旅行團人數上限、景點限制、入境檢測及隔離等安排，須等待詳情才可決定下一步計劃，惟此消息並不會影響旅行社的準備，「當呢個消息係冇消息，因為冇詳情做唔到嘢。」

袁透露，在日本今日宣布消息前，已向國泰及香港快運取得機位，為首間向國泰訂機位的旅行社，目前亦在預約日本酒店及回港後的檢疫酒店。然而，他表示就算日本下月重開，公司組織的旅行團最快於8月才可出團，因現時飛往日本的航班數量稀疏，6月及7月的機位所剩無幾，屆時將因應日本最新安排，為旅行團再作調整。

袁亦透露縱橫遊官網未公布的行程，但以計劃8月出發的14日大阪團為例，連同國泰來回機票、當地酒店及回港的檢疫酒店，合共約4.5萬元。他說，該團安排入住的酒店較高級，費用亦包括跟團的導遊，「人數愈多團費愈平，例如限制4至6個人就會貴。」

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