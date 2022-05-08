吳業坤閃婚｜居日本滿3年可「歸化」入籍　姓氏免變但讀音要變

香港歌手吳業坤昨日（7日）突然宣布結婚，有指新婚妻子是「日本新聞之花」浜口愛子 （Aiko Hamaguchi ，27歲）。按日本入境政策，外國人與日本籍配偶結婚後便可申請到日本居住，在結婚3年並居住滿1年後便可以申請「永住」，當居住滿3年以上便可申請「歸化」；入籍毋須改日本姓氏，仍可保留中文姓名，但需改用日本漢字，並採用日語發文，因此吳業坤的吳不再是廣東話Ng，而可選吳音「Gu」、漢音「Go」或訓讀音「Kure」。



所謂戀愛無分國界，港人發展「異地戀」十分普遍，有移民顧問指出，不論歐美澳加日，辦理配偶簽證從而取得居留權成功率高達九成；但個別國家移民官會較為嚴格，深夜突擊「家訪」以證明申請人與伴侶同居，甚至要求申請人證明雙方是「真愛」。



香港歌手吳業坤昨日（7日）突然宣布結婚，妻子是「日本新聞之花」浜口愛子。(吳業坤ig)

結婚3年居住滿1年即可申「永住」

現時日本移民政策容許外國人透過「人才簽證」、「工作簽證」、「經營管理簽證」及「配偶簽證」等作為移民途徑。當中「配偶簽證」條件與其他西方國家大同小異，申請人與日本籍配偶結婚後，便可申請到日本居住，簽證有效期6個月至5年不等，在結婚3年並居住滿1年後，便可以申請「永住」，當居住滿3年以上便可申請「歸化」。

日本對姓氏十分看重，現時外國人入籍毋須改日本姓氏。有娶了日本人的港人指出，港人而言，如姓名屬日本常用漢字，可不用改動；但發音有限制，護照需改用日語發音，如姓林要改用日語發音Hayashi，而吳業坤的吳姓可選吳音「Gu」、漢音「Go」或訓讀音「Kure」，並改用日文漢字寫法「呉」。

移民顧問：配偶簽證申請入籍一般九成獲批

環凱移民顧問公司董事張家禧表示，港人與外籍伴侶定居海外情況普遍，一般而言，移民官基於人道理由，一般都願意批出簽證，獲得居留權後更可以申請入籍，成功率高達九成，相比其他移民途徑，「嫁娶海外」是相對便宜及快捷，「同一個適合嘅伴侶一齊住，證明到係相愛就可以。」

不過，張家禧指出，正由於「配偶簽證」便利，移民官稍有起疑會循「假結婚」方向調查申請人。他指部分西方國家，移民局會深夜派人到申請人申報地址「家訪」，以證實他是與伴侶同居，亦有移民官會關注申請人外語能力，「如果你唔熟當地語言，又點樣同伴侶相處呢？移民官有可能要求申請人提供更多『戀愛』證據，以證明『真愛』。」