泰加未能為7月到期的士保險續保　業界批保費急升　保聯：升約18%

的士保險龍頭公司泰加保險今日（26日）公布，未能為於今年7月到期的的士保險安排續保，已是第六個月無法為的士保險安排續保。泰加表示，將陸續就受影響的保單，向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。

香港保險業聯會表示，已透過保險業監管局的中央分流機制，有秩序地將到期的的士保單安排至四家保險公司承保。對於有的士業界批評，轉保時其他保險公司索取的保費較泰加貴逾萬元，保聯引述保監局數據反駁，指今年首季的士保費與去年12月底比較，增幅約為18%。



的士保險保費問題一直纏擾的士業界，泰加保險今年年初起，拒絕承接的士保險新單後，並宣布未能為於今年2月至6月到期的的士保險安排續保。保監局於今年1月7日委任兩名經理全面接管泰加的所有事務及資產，不過泰加今日公布，未能為於今年7月到期的士保險安排續保，並指保監局將協助受影響車主盡快將保險轉移至其他保險公司承保。

保險業聯會則表示，透過保監局的中央分流機制，已將保單安排至四家保險公司承保，並認為「的士保險市場已逐步恢復秩序」。至於餘下的士車保的保單，保聯指，部份車主已自行安排投保，或仍考慮保險公司的報價，亦有車主考慮將車退役等。

保監局表示，有保險公司同意向受影響的投保車主，提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消。（資料圖片）

對於有車主指大部分新保單加價逾萬元，甚至遭加價一倍。保聯回應指，根據保監局數據，今年首季的的士平均保費與去年12月底比較，增幅約為18%。至於第三者保險平均保費，今年首季則比去年同期上升19.3%。

保聯又呼籲，如受影響的的士保險代理或車主，希望透過中央分流機制投保，應盡快提交資料至保監局，以便安排轉保。