Telly Awards｜調查教育局煞停特殊學校擴建　香港01奪銅獎

表揚優秀電視及影片製作的國際獎項Telly Awards，美國當地時間周二（24日）公布2022年度獲獎名單，《香港01》憑《特校生用校長室上課 校長天台辦公︰加班房苦候12年教局拒建新翼》奪得銅獎。



Telly Awards成立於1979年，旨在表揚優秀的電視、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司均會參賽。踏入第43屆，收到逾11,000份作品參賽。今年主題是「A New POV」（新的觀點），以表揚影視作品採用嶄新的工作流程及思考角度，製作多元及重要的故事。

《香港01》在「教育及訓練網上系列」類別，奪得一項銅獎，是《香港01》成立以來，連續六年獲得Telly Awards這個國際獎項。

「教育及訓練網上系列」銅獎

Bronze Telly Winner in Online Series: General-Education & Training



特校生用校長室上課 校長天台辦公︰加班房苦候12年教局拒建新翼

記者：梁昊賢；攝影：林頌華、吳志豪、楊榮飛；剪接：蕭堃桁

聯合國《殘疾人權利公約》有多項細則保障殘疾人士接受教育的權利，包括在不造成過度負擔下，進行必要和適當的修改和調整，使殘疾人士能有合適、平等的參與和學習。香港是《公約》的締約地區，政府有責任為特殊學生提供適切的教育環境，發展其身心需要和習得日常生活技能。

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《香港01》以一所資助特殊學校作為案例，發現教育局推行新高中學制多年後，仍未按原定計劃，完成為全港特殊學校作相應的設施擴充。在該所學校裏，教育局拒絕接納興建新翼，要求校方在現有空間再劃出課室。

2018年4月，校方回覆教育局，選定在籃球場旁興建離地一層高的新翼方案。（香港01製圖）

報道訪問了多名工程師，逐一檢視教育局推倒擴建方案的各項理據，希望引起大眾關注。事件至今仍處膠著狀態，矢志以結果為目標解決問題的新一屆政府即將上場，相信校方、學生和家長正翹首以待，糾纏該校多年的「土地問題」，能有解結良方。

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