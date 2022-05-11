SOPA新聞獎｜香港01兩項入圍　追查許家印債務危機晉獨家新聞三甲

撰文：冼博勵
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亞洲出版業協會（SOPA）今日（11日）公布「2022年度卓越新聞獎」入圍名單，《香港01》獲得兩項，其中《內房危機：獨家追查許家印抵押私產還債》系列報道，入圍「獨家新聞獎」三甲；《財政預算案2021｜香港需要怎樣的財政司司長? 》入圍「卓越評論獎」三甲。最終結果將在6月公布。

▼入圍「獨家新聞獎」三甲▼

內房危機：獨家追查許家印抵押私產還債系列

記者：周偉強、勞顯亮、梁祖饒、李穎霖

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▼入圍「卓越評論獎」三甲▼

財政預算案2021｜香港需要怎樣的財政司司長？

撰文：黃雲娜

今年是亞洲出版業協會（SOPA）舉辦的第23屆「卓越新聞獎」，獎項被譽為「亞洲普立茲」，表彰亞太區的傑出新聞報道，獎項分為國際英文報道、區域英文報道及中文報道三大組別，每組設有人權、獨家、調查等多個類別。

本屆入圍的獎項，不乏與香港議題有關，包括國安法生效、支聯會解散後的六四，《蘋果日報》及《立場新聞》被迫停刊等新聞自由議題；入圍的新聞機構包括中港台及國際傳媒。已停刊的《眾新聞》亦有入圍最佳新人記者大獎。壹傳媒和立場新聞資金被警方凍結，而SOPA新聞獎每個獎項都需要支付報名費，未知兩間機構有無報名。

完整入圍名單：https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/

本港另一個重要的新聞獎項「人權新聞獎」，在公布得獎名單前突然煞停，消息指《立場新聞》多篇報道獲獎。人權新聞獎原本由國際特赦組織香港分會、香港外國記者會（FCC）和香港記者協會合辦，去年國際特赦撤出香港，今年獎項改由FCC單獨舉辦並接受報名。煞停爭議後，人權新聞獎改由人權新聞獎明年改美國亞利桑那州立大學承辦，FCC不再參與。

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香港01獲新聞獎
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