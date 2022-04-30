台灣新聞攝影大賽｜港媒獲多獎 香港01憑黎智英出庭奪人物類第一
撰文：鍾妍
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台灣新聞攝影協會舉辦「台灣新聞攝影大賽」，今日（30日）公布得獎名單。多名香港攝影記者獲佳績，作品與《港區國安法》實施下，香港的變化、組織解散、拘捕行動有關。《香港01》攝影記者張浩維，憑藉去年2月9日，壹傳媒集團創辦人黎智英下囚車前往終審法院一幕，奪得新聞人物類第一名。
停止營運的《立場新聞》、《眾新聞》、香港《蘋果日報》，以及多間香港傳媒均有獲獎。
香港01得獎記者：五味雜陳
《香港01》攝影記者張浩維憑藉去年2月9日，壹傳媒集團創辦人黎智英步下囚車前往終審法院的一幕，黎當時手執美國天主教隱修士、民權運動者Thomas Merton的自傳《The Seven Storey Mountain》，被大批懲教人員及記者包圍的照片獲獎。
得悉攝影作品得獎，張浩維感到五味雜陳，指得獎理應為開心事，要有新聞自由才能有好作品參賽，但得獎作品同時記錄本港傳媒老闆被捕，而其經營的新聞機構其後亦倒閉，作為新聞從業員即使獲獎仍悲喜交雜，「唔知值得開心定唔開心，寧願從來唔使影呢張相，好過用呢張相得獎。」
▼得獎作品一覽▼
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本港多間傳媒均有在比賽中獲獎，已經停止營運的香港《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》，以及《星島日報》、《端傳媒》、《明報》、《南華早報》。作品多數與《港區國安法》實施下，香港的變化、組織解散、拘捕行動有關。
《立場新聞》獲得四個獎項，包括《六四32年：留一點光，直至最後一人》獲「網路影音新聞專題類」第一名，《栽種蘋果的人》、《禁片年代下，只想做電影的人》分別獲得同組第三名和優選。
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