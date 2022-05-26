強制檢測｜新變種病毒社區傳播　新鴻基中心麥當勞、入境大樓上榜

疫情持續，本港出現4宗L452Q突變個案。食衞局今日（26日）公布，因應多宗陽性檢測個案，有46個指明地方被納入強制檢測公告，當中涉及突變個案所到之處，灣仔權記雲吞麵、灣仔新鴻基中心麥當勞、灣仔會議展覽中心新翼 2 樓嚐聚坊 (員工飯堂)、灣仔入境事務大樓、大圍榮發燒味茶餐廳及大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂等，曾於指明時段到訪人士，須在明日（27日）或後日（28日）強檢。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上表示，本港有4宗L452Q個案出現突變病毒，懷疑與現時流行的病毒株不同，屬本地個案，亦很有可能屬於Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1，患者所到之處會列入強制檢測公告。

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據食衞局公制檢測告公，涉及L452Q個案所到之處分別為，灣仔權記雲吞麵（5月22日 13:15至14:45）、灣仔新鴻基中心麥當勞（5月22日08:15至09:45）、灣仔會議展覽中心新翼 2 樓嚐聚坊 (員工飯堂)（5月20日11:00至11:30、5月21日11:00 至11:30、5月22日11:00 至11:30、5月23日07:00至07:30、5月23日11:00至11:30）、灣仔入境事務大樓 12 樓 1206 室（5月20日，曾身處指明場所超過一小時）。

另外，還有大圍榮發燒味茶餐廳（5月22日17:00至17:30）、大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂（5月19日11:30至13:00）。

九龍區有九龍城The Avery、廣播道星輝豪庭

其餘強檢大廈，九龍區有九龍城侯王道 16 號 The Avery、廣播道63 號星輝豪庭 A 座、紅磡半島豪庭 2 座、藍田麗港城 14 座等。新界區有大圍名城 2 期 2 座、天水圍嘉湖山莊景湖居 3座、將軍澳都會駅 3 座等。港島區有柴灣杏花邨45及 49 座、鴨脷洲海怡半島御翠居、鰂魚涌太古城美菊閣等。

當局指出，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

▼5月26日流動採樣站▼

