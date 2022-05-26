疫苗通行證｜5.31第三階段要打三針　政府表明6.2起巡查各場所

第三階段「疫苗通行證」將於下周二（31日）開始實施，政府會在「適應期」，即5月31日至6月2日凌晨零時後，到各場所視察，以掌握「疫苗通行證」適用的指明處所有否遵行規定，以及進入及身處指明處所人士，是否符合「疫苗通行證」要求。



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政府提醒，尚未符合第三階段「疫苗通行證」要求的市民應把握時間，在本月31日之前接種相應劑量的疫苗，其他合資格接種第三劑疫苗的市民亦應盡早接種，毋須等候至「疫苗通行證」6個月寬限期屆滿，以及早加強保護力。

▼疫苗通行證一覽▼



非康復人士



（一）非康復人士在接種第二劑疫苗之後的六個月內，可使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（二）非康復人士如接種第二劑疫苗已超出六個月，則需要接種第三劑疫苗，方能繼續使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

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康復人士



（三）所有康復人士在康復後六個月內，可使用「康復紀錄二維碼」或帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（四）康復人士如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，無需額外接種疫苗，可在「康復紀錄二維碼」到期後使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（五）康復人士如在感染前未曾接種或只接種一劑疫苗，需要在康復後六個月內接種多一劑（第一劑或第二劑）疫苗，方能繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（六）12至17歲的康復人士，如已接種第一劑復必泰疫苗，可繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

政府發言人表示，接種疫苗對於預防感染者出現重症或死亡高度有效，推行「疫苗通行證」旨在提升疫苗接種率，鞏固防疫屏障，讓香港市民繼續有序回復正常生活，政府強烈呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種疫苗，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為健康着想盡早接種疫苗，符合接種第三及第四劑疫苗資格的市民亦應盡早接種。