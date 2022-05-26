確診大廈｜新增188座大廈上榜　涉四季匯、擎天半島　太古城佔3幢

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布今日（26日）確診大廈名單顯示，過去14日共有1,763幢大廈出現確診者。在十八區中，以沙田區疫情最嚴峻，共有166幢大廈出現確診者，其次為觀塘有152幢上榜。

至於新增出現確診者的大廈方面，最新於昨日（25日）呈報出現確診者的大廈有188幢。新呈報大廈中有多個豪宅及中產屋苑，包括西半山嘉兆臺1座、四季酒店中環旁的服務式住宅「四季匯」、九龍站上蓋擎天半島1座等。另外，太古城昨日新呈報四幢大廈出現確診個案，該屋苑過去14日已有14幢大廈上榜。



▼部份新呈報涉確診患者大廈▼



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新增出現確診者的大廈方面，名單更新至5月25日，共有188幢新呈報。在港島，中西區共有五幢大廈新呈報出現確診個案，包括嘉兆臺1座、曾創下最高每呎租金紀錄的服務式住宅四季滙、位於西營盤的薈臻等。東區則有15幢大廈新呈報，當中太古城已佔四幢，分別為智星閣、洞庭閣、美菊閣及鄱陽閣。南豐新邨亦有三幢上榜，為3座、8座及9座。

九龍方面，油尖旺區有15幢大廈新呈報出現確診個案，包括奧運站君滙港5座、何文田君頤峰8座、擎天半島1座，以及漾日居7座等。另外，深水埗新呈報出現確診者的大廈亦有海達邨海華樓、白田邨富田樓，以及石硤尾邨美映樓等。其餘上榜大廈有半島豪庭2座、海濱南岸5座，以及皓畋6座等。

▼5月26日 過去14天確診大廈全名單▼



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新界東方面，沙田有18幢大廈上榜，包括水泉澳邨三幢峻泉樓、崇泉樓及茂泉樓，其餘亦有聽濤雅苑2座、迎海．星灣18座及銀禧花園3座。大埔則新呈報11幢大廈出現確診者，涉及寶雅苑逸和閣、帝欣苑29座及新興花園康智閣等。

新界西方面，荃灣上榜大廈有海灣花園2座、環宇海灣6座，以及疊翠苑等。而元朗新呈報有確診者的大廈則包括Grand Yoho 1座、嘉湖山莊景湖居3座、天盛苑盛泉閣，以及好彩洋樓等。

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