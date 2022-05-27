日本開關｜在日港人︰朋友買定機票　防疫有不同出入食肆不須記錄

新冠疫情全球爆發，不少國家「封關」抗疫。不過日本昨日（26日）公布，由6月10日起全面恢復接待海外旅客，但規定須安排導遊跟團，為約兩年來首度向遊客開關。

有在日港人今日（27日）接受本港電台節目訪問時表示，日本防疫措施已逐步放寬，除人多聚集的街道，身處戶外已無須戴口罩；進入食肆只須「走形式」量體溫及噴酒精。她更稱，日本人戴口罩心態與港人有不同，「佢哋就話戴布口罩防到（病毒）㗎。」



除人多聚集地點 戶外不須戴口罩

在日港人Iris早於2018年已遠赴日本，現時從事精密儀器生產工作。她今早於電台節目透露，日本昨日傳出向旅客開關的消息後，親朋戚友均聯絡她，通知她將前往日本，並表示機票價格昂貴；有新加坡朋友更早於兩個月前，已買定機票碰運氣。

Iris稱，現時日本防疫措施已逐步放寬，例如在戶外某幾種情況，均不須戴口罩，包括人與人的距離達兩米、踏單車等；惟身處室內及公共交通工具，或如東京澀谷人多聚集的街道，才須戴上口罩。

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日本官方無類似「安心出行」的記錄行蹤要求

至於食肆方面，Iris稱，當地餐廳僅在座位兩旁放置隔板，惟前方及上方無防護。日本政府亦未有要求進入食肆的食客記錄行蹤。因此當地人只須「走形式」，在門外量度體溫及噴上酒精消毒液，便可進入食肆，甚至近乎「直出直入」。

Iris以戴口罩為例，稱日本人危機意識不算高，心態與港人不同。例如當地人佩戴的口罩並非醫護等級，甚至不能防花粉，質疑部份當地人戴口罩，只為滿足羊群心理，「同佢哋講戴布口罩唔好，佢哋就話戴布口罩防到（病毒）㗎。」

上月訪沖繩旅遊已人山人海

Iris亦表示，現時日本已走向復常，上個月曾到沖繩旅行，發現當地人山人海，酒店亦幾乎無法預訂。她續說，今早上班時，乘搭JR列車人多擠逼至難以站穩，網頁顯示列車運載率達175%，擔憂旅客重返後將「逼爆」日本。