日本開關｜港人返「鄉下」要打邊款針？　只需注意一個事項！

日本於周四傍晚（26日）公布將從6月10日起「開關」，恢復接待外國遊客入境，但須安排導遊跟團，即必須以參加旅行團的形式入境。不少香港人即使外遊心切，惟早前獲日本政府承認的疫苗名單並不包括科興，難免令人有所顧慮。

不過，在最新安排下，日本政府已將香港列在低風險組別的「藍色名單」，換言之，由香港出發的旅客入境時其實毋須向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境後的檢測及隔離。但值得注意是，港府仍向外地返港的人士設立「疫苗關卡」，「返鄉下」盡興回來香港時，必須曾接種疫苗，即未曾打針的港人其實亦無緣出外旅遊。



日本已開放四國旅客入境 但要打齊三針兼指定疫苗款式

不少香港人視日本為「第二個家鄉」，當地本月已率先試行開放，讓美國、澳洲、泰國及新加坡的小型旅行團入境，入境者必須接種三劑疫苗，惟獲日本承認的疫苗名單並不包括科興，令一眾渴望旅遊的港人擔心，商經局局長邱騰華亦就事件向日本總領事反映，冀日本政府可獲接納科興疫苗。

翻查日本政府資料，當地外務省及厚生勞動省承認的疫苗，其中第一及第二針必需是復必泰（BioNTech） 、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）或強生（Johnson & Johnson），而第三針加強劑則必需為復必泰或莫德納。

日本政府認可疫苗名單：



將地區按風險分為三種顏色 港人入境毋須出示打針證明

不過，據日本外務省網站資料，當地6月1日起會把世界各地分為紅、黃、藍三個組別，其中來自藍色名單地區的旅客無論是否打齊三針，都可豁免檢測或檢疫，而中國及香港正被列在低風險組的「藍色名單」，即港人去日本旅行，毋須向當地政府出示疫苗接種證明，亦可免除入境後的檢測及隔離。

日本劃分國家地區類別：



▼5月11日 松本清「香港1號店」在apm開幕▼



+ 12

而黃色名單方面，地區包括澳門、烏克蘭、埃及、北馬其頓等，若然旅客已打齊三針疫苗，可以免除入境時的新冠病毒檢測和隔離；若然未能出示疫苗證明，則要在入境時檢測及3天居家隔離。至於代表高風險的紅色名單，包括斐濟、阿爾巴尼亞等，旅客入境時要檢測及在指定住宿設施等隔離3天，若然已打齊三針，則可居家隔離。

換言之，即使日本政府在未來一段時間都不會更新認可的疫苗名單，只要本港疫情沒有大變化，繼續留在藍色名單，便不用理會打哪款針才能「返鄉下」。

回港需持有認可疫苗接種紀錄方可登機

值得注意的是，雖然入境日本後毋須檢測及隔離，惟據香港政府規定，自5月1日起，所有在過去14天曾在海外地區逗留的人士，包括非香港居民，必須已完成疫苗接種，並持有認可疫苗接種紀錄方可登機來港，而且回港後也要隔離。而完成疫苗接種所需針數，大多是兩針便可，不會要求已接種加強劑。

港府認可的疫苗名單：

