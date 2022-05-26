日本開關｜項明生辦環島遊7月出發已夠數成團：回港檢疫最大阻礙

全球爆發新冠肺炎疫情，港人已兩年多無法外遊，不過終於等到有好消息！港人旅遊熱點日本公布，6月10日起恢復接受外國遊客入境，香港亦列入低風險組「藍色名單」，意味旅客可以不用向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境後的檢測與隔離。

「旅遊達人」項明生興奮指「等咗呢個消息等好耐」，而他籌辦最長達45日的旅行團，亦在日本宣布開關後接到不少人報名，目前已成團，將於7月起程。不過他直言現時回港要於酒店檢疫對不少人而言是最大阻礙，形容：「全世界都好似春暖花開咁開晒關，但香港仲好似著住羽絨包實晒。」



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日本首相岸田文雄周四（26日）宣布，將由6月10日起，恢復接納外國遊客入境，但須以旅行團的方式入境，並安排導遊跟團。項明生笑言觀看日本新聞直播「開心到不得了」，他指其旅行團客源主要是退休人士，大部份人是接種科興疫苗，未獲日本政府認可。不過日本最新將香港列入「藍色名單」，即不論有沒有接種疫苗，接種哪一種疫苗入境亦可免檢疫。

料要日本接地旅行社導遊跟團

項明生指，將舉辦五個遊日團，定於7月16日出發，行程橫跨北海道、本州、四國及九州，將到訪多個大型祭典及避暑地點，團費由3.5萬元起，不過未包括返港後隔離酒店費用。其旅行團每團人數限於10人，當中最短日數的一團為六日，如參與全部五個旅行團，將長達45日。至於日本必須有導遊跟團，他估計為日本地接旅行社的導遊，或是當地港人或內地新移民。

他又表示，日本宣布開關後，即接獲多人報團，目前五團共有16人報名，最多人報名的為四國11日團，共有6人。另外，更有一對退休銀行家夫婦報足五團，即遊日共45日，項引述二人笑指「餓咗好耐，真係唔得啦」。

項明生亦直言日本酒店「靚日期已經滿晒，因為好多大型祭典，要同日本人搶房，仲貴過疫情之前！」而機票則未更新價錢。不過目前回港仍要在指定酒店中檢疫七日，他形容是最大阻礙，「好多人想報名，但因政策報唔到。」他期望下屆政府可順應民意，容許回港後可家居檢疫，甚至免檢疫。

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