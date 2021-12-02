港府周日起禁芬蘭、韓國等非港人入境　等轉機逾一日需留獨立房

變異病毒株Omicron來襲，影響各國出入境政策。港府今（2日）公布，將於本月5日(周日)凌晨零時起，指明芬蘭、加納、韓國、挪威和沙特阿拉伯為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境，只予已接種疫苗市民回港。

此外，政府亦會由本月8日(下周三)凌晨零時起，要求所有從海外地區和台灣登機來港的轉機旅客必須持有核酸檢測陰性結果證明。



政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron輸入個案的地區指明為A組指明地區。因應芬蘭、加納、韓國、挪威和沙特阿拉伯確認發現Omicron輸入個案，政府將該等地區指明為A組指明地區，本月5日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種及持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

海外地區、台灣來港轉機旅客 須持陰性證明

衞生防護中心昨（1日）公布，早前一名經卡塔爾、於香港轉機的來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），經全基因組測序分析後，確認帶有變異病毒株Omicron，他曾在機場禁區逗留4日，恐有播毒風險，機管局20名員工列密切觸者送往檢疫，本港累計Omicron輸入個案增至4宗。

港府今日隨即公告轉機旅客登機及檢測的新要求，由本月8日凌晨零時起，港府要求所有從海外地區和台灣登機前往香港的轉機旅客，必須在登機來港時出示預定起飛時間前72小時內進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明。有關要求與現時以香港為目的地的抵港旅客的登機前檢測要求相同。

機管局晚上表示，為配合政府於香港國際機場加強防控的最新要求，將進一步收緊處理在香港國際機場逗留時間較長的過境 ∕ 轉機旅客的措施。機管局將就已收緊的措施與航空公司進行商討及協調工作。

等轉機逾24小時人士 需在獨立房間等候 專人陪同上機

機管局指，在現行安排下，因任何理由須在香港國際機場逗留超過 24 小時的過境 ∕ 轉機旅客，將被安排到機場禁區的橙區範圍內受看守的獨立房間等候登機，以避免與機場員工及其他使用者接觸。相關旅客在獲准登機後將有專人陪同直接前往登機。

機管局又指，上月15日起已將機場禁區範圍劃分成專責處理來自／前往內地航班的綠區，以及只處理來自／前往內地以外地區航班的橙區。機場營運商已成立專責團隊分別於橙區及綠區工作，其員工並不能在同一工作天內同時分別處理兩個區域的工作。