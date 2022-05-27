日出康城1至5期八樓宇污水陽性　聯同屯門大埔六處共21萬人須快測

近日疫情處於低位膠著狀態，政府今日（27日）表示，因應將軍澳日出康城首都、MALIBU、晉海、晉海II、領凱、領峯、領都及緻藍天以及屯門大興邨等14處污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向有關地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供自行檢測。



為應對疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

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涉首都、領凱、領都等 屯門大興邨 大埔汀角村亦上榜

政府今指，因應以下地方污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：

西貢區 — 日出康城（首都、MALIBU、晉海、晉海II、領凱、領峯、領都及緻藍天）

屯門區 — 龍門居及大興邨

大埔區 — 汀角村、䃟頭角村、蘆慈田及嘉豐花園

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約二十一萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html

至於以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統網上平台申報，若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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