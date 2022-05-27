政府向60歲以上人士派快測包至六月底　每次憑身份證可取5份

政府今日（27日）表示，會繼續向長者免費提供快速抗原測試套裝至六月底，共約600萬份，將透過不同社福機構、長者中心及醫管局的中醫診所等地方派發，每人每次可獲五份快測包，但不可重複於同一日領取。食物及衞生局發言人表示，即使疫情稍微緩和，但Omicron的變異病毒株傳播力極高，市民仍要保持警覺。



▼4月19日 深水埗地區康健中心向長者派發快測包▼



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政府表示，自四月中開始透過不同的長者服務單位向60歲或以上人士免費提供快速抗原測試套裝。隨着社交距離措施逐步放寬，社交活動增加，政府今日（27日）宣布延長有關安排至六月底，以鼓勵長者不時自行進行快速測試，恆常監察身體狀況。

60歲或以上人士（包括會員及非會員）可親身前往下列服務單位免費索取測試套裝。長者須隨身攜帶可證明年齡的文件，如身分證明文件、長者咭或樂悠咭，以便查核之用。每次會獲提供五份測試套裝，不能代他人領取，亦不應在同一日內重複索取測試套裝。

＊食衞局基層醫療健康辦事處轄下地區康健中心及地區康健站；

＊社會福利署（社署）資助的長者地區中心／長者鄰舍中心／長者活動中心；

＊衞生署轄下長者健康中心；

＊由醫院管理局、非政府機構和本地大學三方協作的中醫診所暨教研中心

食衞局發言人表示，Omicron變異病毒株傳播力極高，即使近日疫情稍為緩和，巿民仍需保持警覺，尤其長者感染新冠病毒風險較高。善用測試套裝不時進行檢測，有助盡早識別患者，以達致「早發現、早隔離、早治療」的目標，避免長者一旦感染後轉化為重症甚至死亡。

發言人補充說，測試套裝供應充足，長者無需囤積。長者如非求診，應避免於繁忙時間前往服務單位索取測試套裝，減低感染風險。

▼三藩市返港夫婦染Omicron亞型BA.2.1.2.1病毒▼



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政府現時於各區的社區檢測中心及流動採樣站為所有60歲或以上人士提供免費病毒核酸檢測服務。長者使用有關服務無需預約。社區中心及流動採樣站的位置可參考www.communitytest.gov.hk。