花都廣場、昇柏山等27個地點污水呈陽性　政府派21萬份快測包

本港疫情持續，政府今日（26日）表示，北區及荃灣區合共27個地點因污水呈陽性，且病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在，故向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約21萬個快速抗原測試包，供其作自我檢測，以輔助識別感染者。



環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，因有屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故房屋署及當區的民政事務處將會陸續向涉事地點居民、清潔工和物業管理員工派發快速抗原測試包。最新涉及地點包括：

北區 — 嘉福邨、華心邨、暉明邨、欣盛苑、嘉盛苑、花都廣場、昌盛苑、百福花園、豪峰嶺、廣福苑、畫眉山村、禎祥園、山翠苑及富康園

荃灣區 — 梨木樹邨、梨木樹（一）邨、梨木樹（二）邨、縉庭山、昇柏山、油麻磡村、中葵涌村、大白田村、上葵涌村、海壩新村第二段、石圍角新村、二陂圳新村及古坑村

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過快測網上平台申報，若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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