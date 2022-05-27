搵工｜壽司郎缺兩成人　餐飲業招聘廣告量飆1.3倍　起薪加3%搶人

疫情緩和，社交距離措施放寬，各行業似乎正逐漸復蘇。有招聘平台今日（27日）舉行招聘博覽，20間不同行業的中小企參與，提供500個職位空缺。

有壽司店表示，每間分店原需要100名員工，但現時每間店只有約70、80人，有近兩成人手短缺，希望藉在招聘博覽補充人手。

至於求職者，不乏剛考完中學文憑試DSE的考生，有考生說去年已因疫情難覓暑期工，冀現時疫情緩和，招聘博覽有助找工作。招聘博覽亦有自由工作者求職，他形容疫情下多月收入歸零，在讀畢愛增值課程後特意來求職。



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「搵工遊樂園」博覽有約20間企業參與 未開始已有300人網上登記

網上招聘平台Moovup今日舉辦「搵工遊樂園」招聘博覽，平台共同創辦人邱力迅表示，事前已有約300人在網上登記，有意到招聘會求職。而招聘博覽有20間不同行業中小企參與，包括餐飲、零售、物流及運輸等行業。

廣告量升7成 Moovup：餐飲業招聘廣告量飆1.3倍

隨著第五波疫情放緩，邱力迅指平台現時招聘廣告量較今年3月上升七成，當中餐飲業的招聘廣告更大幅增加135%，其次是保安及物業管理、及零售，增幅分別達63%及62%。

各行業整體起薪點中位數$1.5萬 比第五波前升7.1%

據平台招聘廣告的薪金起薪點中位數，現時全職月薪起薪點中位數達1.5萬，較去年12月上升7.1%。在物流、保安及物業管理、及餐飲三個行業，全職月薪起薪點中位數亦分別較去年12月上升7.1%、6.7%及3.2%。邱力迅認為，反映僱主有意欲請人，在僱主與僱主的競爭下，他們會出較高薪金招聘全職員工。

食肆復業 壽司郎嘆請人難 冀透過博覽請20人

連鎖壽司店壽司郎人力資源經理關明欣指，飲食業一直有人手短缺，「長期唔夠人㗎其實」，而現時很多食肆復業，行業人手需求大，亦令該店工作的人手有減少。

她續提到，疫情期間有不少員工確診，亦有員工因疫苗接種問題離職，均影響店內人手。她又補充指，疫情期間曾聘用因處所停業而需要另覓兼職維生的人士。

關明欣指，每間分店最理想的狀態是有全職加兼職員工共100人，但現時較難做到，平均每間分店只有七八十人，即有近兩成的人手短缺。她期望在今日博覽中招聘十至二十人。

壽司郎全職店務員入職月薪$1.5萬 兼職時薪最高$70

據壽司郎的招聘廣告，提供全職及兼職店務員的職位空缺，全職店務員入職時月薪1.5萬；兼職店務員則普遍時薪為65元，個別地區可達70元。

Deliveroo已聘多名實習生：有潛質會轉為全職

另一個參與企業Deliveroo 人事部總監韋鍵昌則提到，現時年輕人求職，不少都傾向找自由度較大的兼職，與僱主的想像不一樣，在聘請上有難度。

他坦言公司希望請些「做得長」的員工，留在公司工作的時間長些，對公司發展才有幫助，除了今日提供的職位都是全職，其公司已聘請多名暑期實習生，並有意讓有潛質的實習生轉為全職。

多名應屆DSE考生求職 有人當練習面試機會

求職者中不乏剛考完文憑試的考生，CY及Kitty都是應屆考生，她們都是首次求職，CY說面試過程很緊張，擔心對答得不好；Kitty則坦言當今次招聘會練習求職的機會。

另一位考生伍同學表示，因為對旅遊及款待感興趣，所以應徵一份機場禮賓部顧客服務員的工作，他笑言「薪酬係其次，最主要為興趣」，不過對方提出的薪酬他亦非相滿意，自信很大機會獲聘。伍同學提到，去年亦嘗試找暑期工，但疫情下求職很難，今次的招聘博覽有助他找工作。

疫前當文化導賞 疫下收入歸零 自由工作者：望重投本業

來應徵兼職會所助理的黃女士說，以往都是自由工作者，疫情前較多做文化導賞、康文營地導師等工作，但疫情下，這些工作不能繼續，收入曾有多個月歸零。黃女士透過愛增值計劃讀完會所助理的相關課程，今日特意來找相關工作。她又指，希望保持工作彈性，若然疫情消退，生活復常，有機會都會重投本業。

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