迪士尼6月招聘600名全職及兼職　歡迎DSE生　前線可自薦內部晉升

香港迪士尼樂園早前因應疫情而須暫停開放，直到近日才獲准重開。迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，樂園對人才需求殷切，故將於6月9至10日於樂園及網上進行招聘，共600個職位可供申請，全職及兼職崗位各300個，主要涉前線演藝人員職位，包括樂園營運、酒店營運、保安、餐飲及商品部等。

鄭建議，即使有求職者暫時未知自己的興趣，但只要面試時真誠分享自己的工作態度及能力，相信在樂園工作總會發掘到自己的小天地，一展所長。

曾於前線負責遊樂設施操作、任款待員的員工分享，2021年經自薦方式、透過內部晉升機制，轉到人力資源部擔任招聘專員，以多年於樂園的前線工作經驗，協助公司處理招聘工作。



新冠疫情之下，各行各業均受疫情影響。隨著近日社交距離措施續漸放寬，香港迪士尼樂園近日都重開向公眾開放「奇妙夢想世界」。香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，樂園對旅遊及服務業人才的需求殷切，各部門需要招攬更多人才加入團隊。

+ 1

鄭家濂續稱，樂園著重職場開心文化、以人為本原則，歡迎不同種族及背景人士加入團隊。他說，「很多求職者面試前會猜想樂園想要甚麼類型人才，但其實無須想太多，只要面試時真誠表達自己，分享工作經驗、態度和能力，真誠待人及喜愛於賓客接觸及溝通便可。」

他續說，「以往有很多求職者，在面試時並不清楚自己強項是甚麼，或想在樂園出任甚麼崗位」，不少員工在樂園工作後，可再按照自己的興趣和發展步伐，主動申請調職到不同部門，嘗試不同類型工作後，都能發掘到發展路向。

前線款待員自薦晉升成後勤 助公司甄選人才

於2021年由前線轉職為後勤的鄺文傑，畢業於旅遊業管理副學士，他自2006年加入樂園工作，當時擔任明日世界擔任二級款待專員，負責遊樂設施操作，兩年後晉升為組長，管理小隊的運作和安排，之後協助樂園新園區開幕等工作。

去年，他希望尋求事業突破和挑戰，透過樂園內部申請，以自薦方式，去年起出任人力資源部招聘專員，透過對前線工作了解，協助公司招聘工作。

招聘會6.9起一連兩天舉行

樂園將在6月9日至10日，上午9時至下午4時30分，於香港迪士尼樂園招聘中心現場及網上進行招聘，開放超過300個全職及300個兼職職位，主要涉前線演藝人員職位，包括樂園營運、酒店營運、保安、餐飲及商品部等。

鄭家濂稱，申請人只須年滿18歲，歡迎有興趣投身主題樂園、旅遊業或服務業人士，亦歡迎剛考畢的應屆DSE考生，攜帶個人履歷應徵。

鄭家濂補充，招聘會亦歡迎少數族裔、中年或退休人士參加，部份職位不設強制退休年齡。他補充，部份兼職崗位只需在平日工作，保證同事可以在星期六日休假，也有部分兼職職位，只在暑期或周末及假日工作，適合大專學生或在周末比較空閒人士。彈性的工作時間亦適合不同家庭崗位人士需要。

●迪士尼招聘會詳情：



日期: 2022年6月9-10日



時間：上午9時30分至下午4時30分



地點: 香港迪士尼樂園招聘中心 (港鐵迪士尼站出口步行3分鐘)



未能親臨現場人士可致電、WhatsApp、微信9339 3882預約面試時間

