醫療事故｜白內障術前眼藥水滴錯右眼　醫生評估後續做左眼手術

醫院管理局今日（27日）出版《藥物安全》半年期刊，當中提及兩宗有關藥物的醫療事故。其中一宗涉及進行左眼白內障手術的病人，醫生為病人處方四款左眼眼藥水在手術前使用，然而有兩種眼藥水在第一次使用時錯誤滴了在右眼。外科醫生亦對病人進行評估，並決定按計劃進行手術。



醫院管理局出版《藥物安全》半年期刊，當中提及兩宗有關藥物的醫療事故。（資料圖片）

實習醫生向糖尿病人滴點滴 份量多一倍

最新一期《藥物安全》期刊中提及兩宗有關藥物的醫療事故，第一宗個案涉及有糖尿病和高血壓病史的病人，因出現發燒等入院，並被安排進行手術。醫生為病人處方葡萄糖鉀胰島素輸液（Dextrose-Potassium-Insulin infusion），而輸液速度為每小時50毫升。

然而一名當值實習醫生卻在「住院病人藥物處方系統」中錯誤將輸液速度打為每小時100毫升，兩名護士按系統為病人安排輸液。在病人進行手術前，另一位護士才發現輸液速度出現錯誤。

另一宗個案為一名進行左眼白內障手術的病人，醫生在術前處方四款眼藥水，包括Proxymetacaine 0.5%、Cyclopentolate 1%、Phenylephrine 2.5%及Tobramycin 0.3%。然而在首次為病人滴眼藥水時，卻錯誤滴了在右眼。病人及其兒子被告知情況，而外科醫生亦對病人進行評估，並決定按計劃進行手術。

醫管局提醒醫護人員在處方及施用藥物時，要小心核對藥物、劑量、病人、用藥方法和時間等資料，以及留意用藥的位置及輸液速度等。另外，九龍東醫院聯網亦在期刊中分享向有吞嚥困難的病人處方抗凝血藥時須注意的事項，包括部分藥物並不適合磨碎服用。