港深西部鐵路｜深圳文件揭前海站研設口岸　田北辰︰內地一地兩檢

【洪水橋／前海】港府去年在施政報告提出北部都會區，當中包括興建連接本港洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路。港深兩地官員更已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，其中港深西部鐵路的首階段研究預計在今年內完成。

近日深圳地鐵發出招標文件，內容為開展「港深西部鐵路前海站、口岸及相關配套設施的前期研究及相關工作」，意味該條貫通兩地的跨境鐵路，日後於深圳的前海站或將設有出入境設施。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，港深西部鐵路通關方案，很大可能在內地車站一地兩檢，亦很可能並非由港鐵負責興建。加上項目涉及香港的土地較少，認為可趁機會尋覓新的承辦商營運。不過他亦指，按現時規劃，港深西部鐵路在香港一段，或會有廈村及流浮山兩個中途站，假如由港鐵以外營辦商經營該鐵路，票價與本地鐵路系統會有差異，兩地政府也需要研究如何處理。

《香港01》正就港深西部鐵路進展方向，向運輸及房屋局查詢。



深圳地鐵的招標內容（深圳地鐵網頁截圖）

港圳地鐵近日發招標文件，內容為「深鐵前海國際樞紐中心項目港深西部鐵路前海站、口岸及相關配套設計前期研究及相關工作」，項目估算為220萬元人民幣，料於今年6月發標。另外，深圳市政府近日亦正就港深西部鐵路的前期規劃研究招標，內容包括研判路線方案的可行性、通關模式，以及客流需求等。

運輸及房屋局局長陳帆，去年10月曾撰寫網誌，指港深兩地已成立「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」，首次會議由陳帶領港方官員出席，「技術小組」亦已經召開首次會議，跟進跨境鐵路項目推展，包括研究各項目的推展方式及財務安排，並指港深西部鐵路的首階段研究預計於今年內完成。

政制及內地事務局局長曾國衞於本月亦表示，專班已開展港深西部鐵路的研究，首階段研究預計於今年內完成。

港深西部鐵路走線圖曝光，將在流浮山設站。(《北部都會區發展策略》圖片）

田北辰表示，港深西部鐵路很可能並非由港鐵負責興建，該跨境鐵路項目涉及香港的路段較少，認為可由其他營辦商負責。不過他亦指，由於現時最新規劃下，港深西部鐵路香港段將加設廈村及流浮山等兩個本地中途站，如由新鐵路公司營運，與港鐵的票價機制有異，兩站的票價相信會較昂貴，兩地政府有需要商討如何處理。

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田︰改於深圳灣口岸車站一地兩檢 經濟效益更高

根據深圳地鐵的招標文件，包括研究在內地前海站設立口岸的相關研究，意味前海站將會設有出入境設施。田又表示，相信港深西部鐵路會於內地車站實行一地兩檢，但他認為口岸設施應設於深圳灣口岸的車站，並於該站一地兩檢。

田解釋，深圳灣亦可接通內地鐵路網絡，乘客在該站過關之後，可再前往前海等地，經濟效益亦較從本港新界西北直接前往前海為高，會與候任特首李家超提出相關建議。