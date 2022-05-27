確診大廈｜增162幢　海之戀．愛炫美、御金．國峯、漾日居上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（27日）公布，新呈報162幢確診大廈，主要位於新界區共有73幢，大埔倚龍山莊獨立屋、沙田名城、將軍澳天晉 1 期日鑽海、荃灣海之戀．愛炫美等上榜；九龍區有九龍城The Avery、御金．國峯、漾日居等；港島區有Bowen's Lookout、太古城、杏花邨、豪園等。



新界區有73幢，分佈大埔倚龍山莊獨立屋、沙田名城 2 期 2 座及 3座、將軍澳天晉 1 期日鑽海、都會駅 3 座、荃灣全．城滙 8 座、海之戀．愛炫美 3B 座、元朗嘉湖山莊景湖居 3 座等。

九龍區有The Avery、半島豪庭

九龍區有50幢，分別為九龍城The Avery、半島豪庭 2 座、海逸豪園綠庭軒 5 座、黃埔花園青樺苑 1 座、油尖旺御金．國峯 7 座、漾日居 7 座、觀塘麗港城 14 座等。

美荷樓青年旅舍赤柱監獄職員宿舍 1 座上榜

港島區有39幢，包括中西區Bowen's Lookout、東區太古城智星閣、太古城美菊閣、太古城鄱陽閣、太古城高安閣、杏花邨 34 座、 45 座及 49 座、灣仔豪園等。

其他上榜大廈尚有深水埗美荷樓青年旅舍，及南區赤柱監獄職員宿舍 1 座。

▼5月27日確診大廈全名單▼

