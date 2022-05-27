太古城麥當勞群組新變種病毒隱形傳至灣仔　會展職員餐廳爆疫

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日新增250宗確診個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，歐家榮指昨日公布的四宗懷疑Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1本地個案，經全基因分析後證實屬新變種，而四宗個案的基因排序與太古城麥當勞群組的基因序列完全一樣。



會展亦懷疑出現爆發，一名55歲女子在會展工作昨日（26日）確診，她主要在三樓參展工人用膳飯堂的廚房做洗碗工。當局指雖然55歲確診女子與其中一個BA.2.12.1本地個案的63歲女清潔工不認識，但同樣曾在5月20日至23日上午約7時半到過職員餐廳食飯「嚐聚坊」，二人亦共用LG層職員更衣室，當局將到餐廳視察。



美國貨機機組人員返家第四日驗出陽性

衞生防護中心表示，為138宗個案進行基因分析，當中138宗疑為Omicron變種病毒，另36宗病毒量低未能完成檢測。在29宗輸入個案方面，有三宗個案是抵港第12日才在社區檢測中心找出陽性，歐家榮料三人均為復陽個案，涉及兩男一女，分別由韓國、印度及泰國到港。

另外，昨日（27日）新增一宗本地貨機機組人員確診個案，涉及44歲男子，他已接種三劑疫苗。歐表示他居住在西貢，5月21日至23日期間因工作關係曾赴美國，在外地遵守閉環管理，至5月23日晚上抵港，在機場核酸樣本為陰性，而5月25日及5月26日上午的快速檢測結果同為陰性，而5月26日出現病徵後下午快測轉為陽性。歐指當局暫時將個案列作輸入個案，會再進行及核酸檢測及基因分析了解是否本地個案。

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四宗無源頭個案全屬BA.2.12.1 與麥當勞群組一樣

全基因分析方面，歐家榮指昨日公布的四宗懷疑BA.2.12.1本地個案，經全基因分析後證實屬BA.2.12.1，而四宗個案的基因排序與太古城麥當勞群組的基因序列完全一樣，而早前公布同該群組相關的33個月大男童，樣本同樣屬BA.2.12.1。

蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

染疫會展清潔工常到職員飯堂「嚐聚坊」用餐

四宗BA.2.12.1本地個案中，當中涉及一個家庭三人確診，最早發病的63歲女士是在會展做清潔工。最後上班日為5月23日。她在5月20日至23日上午7時及中午11時許曾到過會展二樓職員飯堂「嚐聚坊」用餐。

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確診會展洗碗工與清潔工共用更衣室

昨日新增的個案中，當局發現一名55歲女子同樣在會展工作，主要在三樓參展工人用膳飯堂的廚房做洗碗工，她住在水街荔安大廈，於5月24日發病，至5月25日快速檢測陽性，最後上班日期為5月23日。歐表示，55歲確診女子與早前63歲女士個案不認識，但同樣曾在5月20日至23日上午約7時半到過職員餐廳食飯，二人亦共用LG層職員更衣室。

歐稱因55歲確診女子是快速檢測陽性，暫時沒有基因分析了解是否與昨公布的63歲女士個案一樣，會安排再取樣本，作核酸同基因分析，了解是否BA.2.12.1個案；亦會與食環署、機電署視察「嚐聚坊」餐廳，建議消毒及取環境樣本。

一名55歲女子在會展工作昨日（26日）確診，她主要在三樓參展工人用膳飯堂的廚房做洗碗工。（資料圖片）

歐家榮：病毒透過隱形個案流入社區造成傳播

歐家榮又補充，該名63歲清潔工主要清潔會展三樓洗手間、抹扶手電梯、升降機按鈕及掃地等，一般不會與參展公眾人士有直接面對面接觸。當局已要求該公司員工、10名一同工作及50多個不同部門的人士全部都要做檢測。至於會展確診人士如何受感染，歐強調要再調查，初步找不到與麥當勞群組有關，「唯一線索係一位居麗晶花園個案5月16日及17日去過灣仔一帶，但出沒地方同兩位會展工無直接交疊，要再了解。」

他又表示，港島區出現BA.2.12.1分支傳播，在四宗本地個案中有兩宗在灣仔工作，故推斷分支或「透過隱形個案流入社區造成傳播，呢兩位暫時列為源頭不明」。他又指，隱形個案造成傳播或在上周已發生，當局會現時密切注視情況。

被問到BA.2.12.1傳播對社區風險有幾大，以及是否要收緊措施？歐家榮則指BA.2.12.1與現時本地流行的BA.2.2是類近病毒株。現時科學上抗原同實驗中和抗體類近，亦沒有證據顯示BA.2.12.1分支會令入院、出現嚴重病徵風險更高，強調本地「剛經歷嚴重的第五波，好多感染市民有一定抵抗力，產生的抗體我哋認為都可預防到BA.2.12.1，尤其中完之後再打針，或者中之前打過針，都有抵抗力」。

沙田萬怡酒店檢疫兩相鄰房間住客染BA.2

另外，歐家榮指昨日進行全基因分析發現早前的兩宗個案輸入個案基因序列一樣，二人均在沙田萬怡酒店檢疫，懷疑兩個案相關，分支涉BA.2。當中一人為39歲男子，5月9日由新加坡到港，他沒有病徵，已接種三劑疫苗。該名男子住在萬怡酒店2835號房，CT值為23至24，並於5月14日安排到社區隔離酒店。另一個案為住在相鄰房間的32歲男子，他於5月9日由瑞典到港入酒店，至5月15日第7日樣本陽性，CT值為24至27，同行者亦是陽性。

歐家榮表示，因兩宗個案郝住的房間相鄰，而且全基因分析一致，故懷疑酒店有傳播，已聯同機電署及屋宇署到場視察，亦會翻查閉路電視查二人有否出過房。