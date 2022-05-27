太古城德思齊加拿大國際學校4師生中招　涉事班別下周一起停課

本港第五波疫情持續，再有學校爆疫！衞生防護中心今日（27日）公布，位於太古的德思齊加拿大國際學校（DSC International School）其中一個班別，先後有四名師生染疫。該校位置與早前爆疫的鰂魚涌太古城中心麥當勞相近。

據衞生防護中心初步了解，涉事師生未有到訪過BA.2.12.1患者曾到訪的場所，但不排除國際學校師生感染非社區流行的病毒，已建議涉事班別下周一（30日）起停課。



▼5月27日 德思齊加拿大國際學校累計4名師生染疫▼



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今早有16間學校共呈報18宗師生快速檢測呈陽性個案，涉及7間小學及9間中學。

他透露，德思齊加拿大國際學校的一個班別，共錄得4宗確診個案，涉及3名學生及1名老師，涉事班別共有23名學生，其中20名學生暫時檢測呈陰性。最早發病的學生周一（23日）最後一日上學，翌日出現病徵，同日快測呈陽性，餘下兩名染疫學生及老師昨日最後上學，今早亦出現病徵及快測呈陽性。

學生在校午膳 或在課室接觸傳播

歐又指，師生在班房有佩戴口罩，但因屬全日制學校，學生會在另一班房用膳，屬單向及有隔板阻隔，學生之間保持距離。他補充，學生之間有「較混雜活動」，沒有固定座位，但從座位表取得資料，其中兩名學生坐得較近，不排除今日發病的學生被首名發病學生傳染；而染疫的老師亦曾在周一及周四教授涉事班別。

歐續說，初步了解染疫師生的家人及密切接觸者，暫時並非確診個案，亦沒有與其他確診個案有流行病學關聯，有機會是在課室接觸時傳播。今日下午當局已派員到學校採集環境樣本，包括課室桌面、空氣清新機、抽氣扇及作實地調查。

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



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校址與爆疫太古城中心麥當勞相近

德思齊加拿大國際學校前身是地利亞加拿大學校，位於鰂魚涌太豐路太古城高山台金山閣，與早前爆發BA.2.12.1的鰂魚涌太古城中心麥當勞相近。歐家榮表示，初步了解涉事師生沒有到訪BA.2.12.1患者曾出沒的場所，將再安排核酸檢測，以便進行病毒全基因分析，了解患者感染的病毒株，目前不排除，師生感染的並非社區流行的病毒。

該校共有500多名學生及近100名教職員，其餘人士今早檢測均呈陰性，防護中心已建議涉事班別下周一起停課，師生周末期間每日都要快測，學校亦要徹底消毒。

蘭桂坊酒店舖九如坊及太古城中心麥當勞群組。(香港01製圖）

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼

