中學成績欠佳遇良師鼓勵　教大生獲選傑出準教師立志傳遞教學熱誠

教師春風化雨責任重大，一言一行或可改變學生一生。第九屆香港傑出準教師選舉頒獎典禮今日（28日）舉行，正於教育大學修讀歷史教育（榮譽）學士的羅思棋是今年的金獎得主之一。羅坦言中學時成績欠佳，幸得歷史科老師鼓勵，重拾學習動力，最後順利入讀大學。羅因此立志成為歷史科老師，盼將教學熱誠傳遞給更多學生。



羅思棋表示，高中時成績仍屬班上後段份子，歷史科長期不合格，不過當時歷史科的老師未有放棄她，更用生動有趣的教學方式，例如角色扮演，令她重拾對歷史興趣。她的歷史科校內成績，升至全級頭二至三名，令她立志成為歷史科老師，希望將老師的教學熱誠傳承，一代又一代傳給更多學生。

公營學校新聘教師將須通過《基本法》測試，現時就讀教大四年級的羅思棋表示，打算明年即五年級畢業前應考，以方便畢業後求職。她坦言有點擔心不能通過測試，但校方亦會有課堂安排，希望可助她通過考試。

羅思棋又指出，2020年DSE歷史科曾出現「殺題」事件引起爭議。羅打算成為歷史科教師，坦言有「少少擔心」，特別是將來如要在課堂觸及六四等較敏感課題，會擔心誤踩紅線。但她表示，相信教學時保持專業中立，不帶個人情感，依教學大綱教書，應可減少誤踩紅線的機會。

今年傑出準教師選舉共有116位準教師報名，最後選出傑出準教師金、銀、銅獎各十位，以及優異獎八位，羅思棋是其中一名金獎得主。

教育局副秘書長陳蕭淑芬在頒獎禮致辭時，提及教育局將在師資訓練及教師專業發展方面投放更多資源，致力加強價值觀教育。她指，教師專業操守非常重要，會就憲法、《基本法》及《國安法》舉行講座，讓法律專家講解教師需知道及注意的地方，消除教師的誤解。當局同時會舉辦內地交流學習活動，促進兩地教師的交流。