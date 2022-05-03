七學生獲教大校長嘉許　李皓晴憶東奧初戰後想跳河　畢業再談退役

乒乓波枱前她奮勇扣殺，離開波枱又勤勉學業，東京奧運乒乓球女子團體銅牌得主李皓晴重回闊別十年的校園生活，她的身份除了是一名運動員，更是教育大學學生。皓晴表示，初初上堂一坐要三小時，對好動的運動員是種折磨，「成日腰酸骨痛」。她又提及，東奧團體首場比賽雖然獲勝，但自己表現不佳，「要一晚調整心態、差啲想跳河」，幸得心理導師開解，回復狀態，亦體會到心理健康對運動比賽重要性，過去兩學期亦修讀了心理健康課程。

在學術以外亦有傑出表現的皓晴，獲教大「校長嘉許計畫」下頒發「校長嘉許狀」。現時白天訓練，晚上兼顧學業，皓晴仍未言退，並希望再戰一屆奧運、在巴黎奧運及完成學業後再考慮退役。



▼東奧港隊乒乓球女團奪銅一刻▼



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上堂要坐三小時感「腰酸骨痛」

現年29歲的皓晴，中學時入讀傳統名校拔萃女書院，其後為追夢退學，兩年前再重返校園，現時是教大健康教育榮譽學士二年級生。皓晴坦言，久疏學業再次入學，初時心情忐忑，又發現一上堂要坐三小時，「係一個極大挑戰，因為運動員要跑要郁，成日坐到腰酸骨痛」，而白天要訓練，晚上才讀書上堂，一開始感十分辛苦。

學校大力支持 校長東奧期間主動鼓勵及道賀

皓晴表示，明白重新讀書有過程需適應，亦慢慢習慣下來，學校及老師亦給予極大支持，例如今個學期曾有報告演講與比賽撞期，老師隨即安排她以預錄方法演講。她更透露在東奧期間，校長張仁良有主動WhatsApp她和同為教大學生的杜凱琹表達支持，獲銅牌後校長亦有視像向二人道賀，學校更設有運動員獎學金，幫助不少在校運動員，又笑言以往與隊友交流，往往只停在乒乓波層面上，但自從讀書後，經常會與隊友討論學業問題。

李皓晴指東奧團隊首戰自己發揮不佳，曾想過跳河。（資料圖片）

首戰發揮不佳想「跳河」 明白運動員心理健康重要性

皓晴又提及，運動員經常會接觸到心理導師，猶記自己在團體賽第一場發揮不佳，雖然團體勝出該比賽，但自己心情低落，且只有一晚時間可調整，坦言「差啲想跳河」，幸得心理導師協助開解，讓她回憶過去成功例子，即時調整心情，亦令她明白到心理健康重要性。皓晴指過去兩學期修讀與心理健康及生物有關的課程，一來更了解運動員臨場發揮，另一方面亦可了解人體結構，對此感到十分有趣。

未考慮退役冀再戰巴黎奧運

至於未來方向，皓晴指會在完成學士學業後才考慮退役問題，已是「三朝元老」的她，希望參加下屆巴黎奧運，再創佳績。她又指學士畢業後，亦希望可讀碩士，主要希望圍繞教育或教練方面，用親身經驗及經歷，傳授予下一代。

山東大二生已獲五發明專利 靈感來自生活

「校長嘉許狀」另一名得獎者楊文謙來自山東，現為大中華地區研究榮譽社會科學學士二年級生，因爺爺是一名工程師，家庭薰陶下自幼愛發明，其研發的五項產品已獲得專利，包括智能救生衣及無人機降落傘等。他稱發明靈感沿自於生活，例如山東不時有人遇溺，故發明智能救生衣，裝置感應到使用者頭頂被水淹沒超過數秒，救生衣即會自動充氣。他最近跟內地大學的學生組隊，以聲紋(voice print) 識別豬隻是否有病，更獲得第七屆中國國際「互聯網+」大學生創新創業大賽金獎，亦希望畢業後繼續讀碩士，並成立初創公司。

蔡煒虹(中)與雙胞始妹妹參加踢躂舞演出。（Rhythm & Tempo提供）

踢躂舞者將節奏融入英語教學

「校長表揚狀」得主蔡煒虹則為該校語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士五年級生，熱愛跳舞及藝術的她，中學接受踢躂舞訓練，並於2020年考獲澳洲聯邦舞蹈教師協會的認可資格，全港僅三人有該資格。即將畢業的她，稱希望在英文課堂上結合踢躂舞訓練技巧，例如教授一些節奏感強的英文文章時，會先拍拍子讓學生記住，再授文字，不少學生均感有趣。

教大校長張仁良(右三)與「校長嘉許計畫」得獎學生合照。（受訪者提供）

校長嘉許計劃今年嘉許七名學生

教大副校長（研究與發展）陳智軒稱，「校長嘉許計劃」成立於2010年，目的為表揚學術以外表現卓越的學生，至今共120名學生或隊伍受嘉許，涉及藝術文化、體育及創新科技等，而今年共有七名學生獲嘉許，當中四人獲「校長嘉許狀」、三人獲「校長表揚狀」。他表示，教大正加大力度支援學生在學術以外的支援，例如今年9月會帶學生或教授到科技園發展，交流科創知識等。