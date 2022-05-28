中環德己立街酒吧Zentral爆疫11人中招　籃球教練教波疑再傳6學生

【蘭桂坊/Zentral/加州大廈/博愛醫院鄧佩瓊中學】疫情持續徘徊在低三位數，衞生防護中心今日（28日）表示，本港再增270宗確診個案，並再出現群組爆發。在中環蘭桂坊德己立街加州大廈四樓的酒吧「Zentral」，上周六（21日）晚上11時至翌日凌晨光顧的客人中，有11名互不相識的酒客「中招」。酒吧已被納入強制檢測名單，中心將聯同食物環境衞生署等到現場視察，由於部份涉事酒客，安心出行紀錄顯示清晨5時才離開酒吧，將會調查有否違規情況。



群組更疑出現多代傳播。其中一名染疫23歲男酒客為兼職籃球教練，他於發病當天曾到元朗博愛醫院鄧佩瓊中學教授籃球訓練班，訓練班的30名學生中，已有6人確診，其餘的24名學生被列為密切接觸者，將須接受家居檢疫，學校亦要消毒清潔。



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，中環德己立街32號加州大廈4樓的酒吧「Zentral」出現群組爆發，至今共錄得11宗個案，包括6男5女，年齡介乎17至29歲。他們均在上周六（21日）晚上11時至翌日凌晨5時光顧，即酒吧重開後的首個周末，他們曾除下口罩飲酒、聊天，11名患者均出現輕微病徵，發病日期為上周五（20日）至周四（26日）之間。

染疫6男5女互不相識 座位分散不同角落

歐家榮稱，11名患者互不相識，他們一般坐在普通吧枱，座位分散在酒吧不同角落，亦有人在酒吧入面四處遊走和除下口罩聊天。因應出現群組爆發，會將涉事酒吧納入強制檢測名單，亦會索取「疫苗通行證」資料跟進，要求所有當晚同時段到訪的顧客強檢，並會聯同食物及環境衞生署和機電工程署到現場視察。

部份染疫顧客的「安心出行」記錄顯示，他們翌日凌晨5時才步出酒吧。根據當局要求，酒吧只能營業至凌晨兩時，超出酒吧可營運時間三小時，或涉及違規經營，但不排除患者在離開酒吧後，忘記在「安心出行」按「離開」，以致未能準確記錄逗留時間。衞生防護中心表明，將會進一步調查。

疑現多代傳播 23歲中招男酒客為兼職籃球教練 教波後發病6學生確診

歐家榮強調，其中一名23歲染疫男酒客為兼職籃球教練，他周二（24日）曾到元朗博愛醫院鄧佩瓊中學教授籃球訓練班，他教完波同日傍晚發病。涉事訓練班有30名學生參加，涉及4個年級、分布在14班，其中6名學生已「中招」，當中兩人昨日對病毒呈陽性，餘下4人則是今早採樣確診，發病時間介乎周三（25日）至周五（27日），其中兩人的最後上學日為周四（26日），但有四人昨日（27日）仍有上學。

元朗博愛醫院鄧佩瓊中學。（中學概覽圖片）

衞生防護中心建議學校清潔消毒，並將曾參加籃球訓練班的餘下24名學生列為密切接觸者，安排他們家居檢疫。

歐家榮指，參加籃球班的學生全部都已接種疫苗，學校雖容許學生上籃球班時可除下口罩，惟染疫教練向衞生防護中心表示，當天學生有戴口罩上訓練班。

印度抵港貨機機組人員染疫列本地感染

另外，公共衞生化驗服務處的基因分析發現，一名36歲本地貨機機組人員染疫，他上周六從印度抵港，基因顯示其感染病毒株為BA.2.2，屬於本地現時流行的病毒株，故會中心將之列為本地感染個案。

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機場停機坪44歲男文職工疑染BA.4或BA.5 變種個案入社區

基因分析亦發現，一名在機場停機坪辦公室任文職的44歲男子對L452R病毒株呈陽性，初步顯示可能是BA.4或BA.5的分支，但仍有待進一步分析才可斷定是屬於哪一個分支。

該44歲患者居於日前曾圍封強檢的馬鞍山新港城L座，他已打齊三針，一直無病徵，並有定期檢測。5月14日的檢測結果呈陰性，至上周三（18日）才首次呈陽性，周三（25日）完成七天隔離後再到社區檢測中心採陽仍是陽性，翌日採樣結果CT值已升到超出35，顯示病毒量低。其同住家人則為陰性，至今無出現病徵。

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今增270宗確診 31宗屬輸入個案

在整體疫情方面，今日新增270宗確診個案，當中116宗為核酸檢測確診，餘下的154宗則為快速測試陽性個案。第五波疫情至今累計有1,199,227宗個案。

確診個案中，有31宗屬於輸入個案，當中16宗在機場採樣時已呈陽性，另有12宗在檢疫期間確診，另有三人在檢疫完成後才確診，其中一人更是抵港第15日，亦即放「疫監」超過一周後才「中招」，病人為30歲男子，5月12日從菲律賓抵港，他已打齊三針，一直無病徵，上月曾在外地確診，周四（26日）在社區檢測中心採樣後才對病毒呈陽性，惟CT值高達35，亦即病毒量極低，故中心懷疑是復陽個案。

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餘下兩名完成檢疫後「中招」的均是在前往內地過關時，再次採樣才確診，分別是抵港後第7和第8日確診，兩人均無病徵，CT值分別為39-41和42，亦即病毒量極低，其中一人同日再次檢測卻呈陰性，故同樣相信是復陽個案。

靈實醫院膳食部疑似爆疫，至今累計五人確診，該部門暫時停運。（資料圖片）

靈實醫院膳食部5人確診 暫時停止運作

另外，醫院管理局報告，靈實醫院膳食部一名員工周四（26日）快速測試呈陽性，醫院調查後發現多4名膳食部員工確診，他們與早前確診的員工同住一間宿房或曾一起用膳，另有7名同事被列為密切接觸者須檢疫。

醫管局稱，膳食部員工均有遵照感染控制指引，穿戴合適個人防護裝備，但為審慎起見，該院膳食部已暫時停止運作，並抽取25個環境樣本化驗，全部對病毒呈陰性，膳食部亦已徹底清潔消毒。

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