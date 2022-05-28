理大學者：要鼓勵更多市民打針　當局要「剛柔並濟」展示疫苗益處

新冠疫苗接種逾一年，仍有人對是否打針有疑問，香港理工大學應用社會科學學系教授甄秋慧今早（28日）在港台節目《香港家書》中指出，曾就市民對接種疫苗意願進行調查，發現市民打針的決定受多個因素影響。若要市民配合，需更為要「剛柔並濟」，尤其很多長者在疫情期間情緒備受困擾，加上大眾對疫苗的認知不足，這些意見都會令他們對於打針卻步，建議應加強宣傳及解說，市民愈是理解接種疫苗的益處及迫切性，愈能減低對接種疫苗的疑慮。



理大應用社會科學系教授甄秋慧（資料圖片＼黃偉民攝）

甄秋慧指，調查在第四波及第五波疫情之間進行，向1,200位18至85歲市民市民進行三階段的追蹤調查，了解他們對遵從防疫措施、疫苗接種意願及實際疫苗接種率等情況。

甄秋慧指在第四波疫情初期進行的調查中，很多市民都已能買到口罩，酒精搓手液等防疫物資，但對疫苗的認知還是很有限，近六成人對於接種疫苗抱有猶豫或抗拒的態度，反觀其他防疫措施，大部分受訪者都表示願意遵從。

直到第五波疫情期間，受訪者的接種率已由四分之一上升至百分之八十，主要原因是爆發高峰期。她稱，調查發現市民接種疫苗的決定，受不同因素影響，有六成多人為預防感染、有些則是工作崗位要求；甚至身邊認識的人、居住地方出現確診個案都會影響打針的決定。她認為「剛柔並濟」的方案對推行疫苗工作有效，第五波疫情發展及政府推行「疫苗通行證」能提高接種率。

她提到長者的疫苗接種率，很多長者在疫情期間情緒備受困擾，社會當時對疫苗的認知，朋輩影響都會令他們對於接種疫苗卻步。她建議應加強宣傳及解說，市民愈是理解接種疫苗的益處及迫切性，愈能減低對接種疫苗的疑慮。

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