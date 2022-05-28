許樹昌料確診個案會維持低三位數　新變種BA.2.12.1傳播性再高25%

本港新冠疫情持續，港島區接連發現Omicron亞型BA.2.12.1變種病毒株個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，多宗個案未能找到流行病學關係，料BA.2.12.1有機會已流入社區並有隱形傳播鏈，又指新變種與Omicron屬同源，對比現時流行病毒株，疫苗抗體折扣較大，傳播性再高25%，但無證據顯示病情會更嚴重，疫苗抗體效力雖有折扣，但T細胞不受影響，接種仍苗仍可減死亡及重症，又預料本港確診數字會維持在低三位數字。

至於日韓陸續「開關」，許樹昌稱若本港酒店房間供應充足，可取消航班熔斷機制，但世界衛生組織建議入境隔離10天、無徵狀感染再多3天，料本港要由目前7天減至5天較困難。



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料確診數字維持低三位數一段時間

許樹昌表示，相信本港確診數字會維持低三位數一段時間，隨疫苗接種率越來越高、料近半港人曾染疫，社區已有一定免疫保護屏障，除非有再新的變種病毒流入，否則預料有大反彈的機會不高。社交措施放寬後，增加的確診個案不多，只有幾間酒樓、學校等有少量個案。

唔可以話係大反彈，係好現象來，反映大爆發後唔少人有抗體。 許樹昌

許說，BA.2.12.1可能已有隱形個案流入社區並傳播，特別因港島區一些個案找不到流行病學關係，例如當初BA.2.2進入社區時有好多傳播鏈。他說BA.2.12.1與Omicron同源，對比BA.2.2，雖然對疫苗抗體折扣較大、傳染性再高25%，但嚴重情況無增加，疫苗有兩保護機制，除抗體外還有T細胞，而新變種對疫苗T細胞保護無影響，故接種疫苗仍可減死亡及重症。

非高危群組接種第四針屬選擇性、非強制

至於是否需要打第四針，他說18至59歲人士打三針的T細胞反應已很好，第四針只是提升抗體兩個月左右，保護得益只是短暫，故只建議高暴露群組接種，例如前線醫護、跨境司機及海外升學人士等，即使不接種第四針，T細胞保護仍可減重症及死亡，第四針對18至59歲人士而言是選擇性接種，並非強制，而60歲以上及有免疫失調人士，因本身免疫反應較差，故建議接種第四針。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

料部份藥廠第四季生產第二代疫苗

他稱，年輕、身體較健康及非高風險行業人士，接種三針後可等一段時間，如今年第四季有沒有第二代疫苗，或期間有無新變種病毒流行，疫苗是否有調整等，屆時再接種。至於日後是否要每半年打一次，則要視乎將來變種病毒是否不斷出現等，變數較大，又指現時不少疫苗廠正做臨床研究，預估第四季部份廠商會生產到第二代疫苗，衞生署亦有成立小組接觸廠商。

中大計劃進行第四針疫苗研究，追蹤已打三針、準備打四針的人士，並準備招募300多人參與研究，並會檢視全打科興、全打復必泰及混針人士的抗體情況等，料一、兩星期後會正式進行研究，年底前有結果。

入境檢疫隔離七天減至五天較困難

隨日韓陸續「開關」放寬旅客入境，本港是否亦可放寬入境措施？許樹昌表示，若隔離酒店房間供應充足，可以取消航班熔斷機制，但指前晚世衛有視象會議討論檢疫期，並建議要有10天檢疫，若無症狀則要多3日，故香港要由7日減至5日較困難。他說，酒店檢疫7日可找到大部份個案，但始終有些個案潛伏期有偏差，過去四波疫情亦有不少十幾日才有陽性反應，故建議入境首星期在酒店檢疫，第二星期留家隔離會較理想。

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