確診大廈｜增175幢　涉愉景灣閒澄閣、西半山高雲臺、何文田皓畋

疫情持續，衞生防護中心今日（28日）公布，新呈報175幢確診大廈，較昨日多13幢，新界區以90幢佔最多，包括港鐵大圍車廠上蓋的「名城」2期3座和3期3座和馬鞍山的翠擁華庭、荃灣柏傲灣2座、天水圍Wetland Seasons Park 12座等。港島區亦有33幢上榜，包括西半山豪宅高雲臺、薄扶林的碧瑤灣19座、西營盤的薈臻等。



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大圍「名城」2期3座、3期3座入榜

新界區有90幢住宅大廈有住戶昨日呈報染疫，當中以沙田區以19幢佔最多，包括港鐵大圍車廠上蓋的「名城」2期3座和3期3座、翠景花園2座、位於石門的濱景花園2座、馬鞍山的翠擁華庭等。

疫情亦遍布該區公共屋邨和居屋屋苑，包括廣源邨廣棉樓和廣橡樓、水泉澳邨嶺泉樓、月泉樓和樂泉樓、禾輋邨民和樓、錦泰苑錦晶閣和錦盛閣、愉翠苑愉滿閣等。

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海堤灣畔5座、愉景灣閒澄閣有個案

在新界其他地區方面，愉景灣閒澄閣、東涌的海堤灣畔5座、將軍澳Savannah 2座、天晉3A期2A座、荃灣柏傲灣2座、天水圍Wetland Seasons Park 12座、元朗加州豪園芭丹娜徑、元朗溱柏10座。

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觀塘重災公屋居屋皆有 包括坪石邨藍石樓

九龍區亦有52幢大廈有住戶呈報確診，並以觀塘最重災，該區共有14幢大廈有住宅「中招」，全部均為公共屋邨和居屋，包括坪石邨藍石樓、安泰邨豐泰樓和錦泰樓、德田邨康盈苑、德瑞樓和德義樓、高俊苑俊滿閣和九龍灣麗晶花園20座。

九龍區的疫情亦遍布深水埗、黃大仙、油尖旺等多區，包括位於九龍塘又一村的花圃別墅D座、何文田豪宅皓畋6座、土瓜灣翔龍灣6座、大角咀港灣豪庭5座、美孚新邨2期百老匯街44-46號等。

港島確診大廈包括太古城高安閣、薄扶林碧瑤灣19座

至於港島區方面，四區合共有33幢有住戶昨日呈報染疫，包括西半山豪宅高雲臺、薄扶林的碧瑤灣19座、西營盤的薈臻、灣仔尚翹峰、東區的太古城高安閣和北角璇宮大廈等。