德思齊國際學校多1學生中招　首發病學生與麥當勞群組患者住同廈

中環「蘭桂坊酒店＠九如坊」群組持續擴大！衞生防護中心今日（28日）公布，位於太古城的德思齊加拿大國際學校增一宗確診，新個案患者與早前一名確診患者為同班同學，該校累計4名學生及1名教師確診。防護中心調查後更發現，該校最早發病的學生、與早前太古城麥當勞群組一名67歲男子均住在太古城鄱陽閣。防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信，德思齊國際學校的爆疫與太古城麥當勞、蘭桂坊酒店染疫夫婦等有關聯。



▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼



德思齊加拿大國際學校累計五人確診

歐家榮今指，德思齊加拿大國際學校今早報告多一宗陽性個案，該學校累計5宗個案，包括一名教師，新個案患者與早前一名確診患者為同班同學。

首位確學生與太古城麥當勞67歲患者同住太古城鄱陽閣

歐續說，經過基因調查，發現德思齊加拿大國際學校首位出現病徵的同學，居住太古城鄱陽閣，他是經大廈強制檢測中發現陽性。之後當局翻查記錄，早前有一名經太古城麥當勞感染的67歲男子同樣住在鄱陽閣。

住樓上樓下單位不同 惟共用天井

調查發現，德思齊學生住在67歲男子樓上，雖然單位號碼不同，但共用天井，歐說：「不排除由下層傳上層，但未知（學生）係咪.BA.2.12.1分支，要再做全基因分析。」

▼5月23日 衞生署人員到太古城中心麥當勞調查爆疫▼



+ 2

歐家榮：有證據懷疑德思齊個案均由BA.2.12.1引起

歐表示，已安排同學往隔離中心，學校11個環境樣本結果全陰性。他說，有證據懷疑德思齊的爆疫都由BA.2.12.1引起，而第一宗個案最後上學日是5月23日，雖然當日的快速檢測呈陰性，但不排除有傳染性，該名學生在5月24日出現病徵。而其他個案則陸陸續續於5月27日病發。

目前涉及蘭桂坊酒店群組共25宗個案，包括一對由三藩市抵港的六旬夫婦、一對尼泊爾抵港的父子於該酒店隔離的4位住客、8位曾光顧太古城麥當勞的食客、 4位麥當勞個案的密切接觸者，即於灣仔會展工作的2位員工；再有1位入境事務大樓工作的人員 、及與其相關的2位密切接觸者。（其中一名個案的家居接觸）。