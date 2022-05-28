萬怡酒店現傳播　歐家榮︰兩人開房門無戴口罩　病毒經走廊染鄰房

繼蘭桂坊酒店出現新變種病毒，檢疫酒店沙田萬怡酒店日前亦有BA.2變種病毒傳播。兩名入住該酒店的檢疫人士先後確診，均感染BA.2變異病毒株。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（28日）表示，昨日（27日）已聯同機電署到酒店視察，發現源頭病人入住的房間2835出現正壓，當房門打開，房內空氣會流出走廊，相信病毒經走廊傳到相鄰的房間2833，感染另一位檢疫人士。

歐家榮又指，調查期間亦發現兩間房間的空氣清新機，均移離靠近門口的建議位置；兩名檢疫人士在開門領取膳食或倒垃圾時，均無佩戴口罩，相信都是導致傳播原因。



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房間出現正壓 病毒先流出走廊 再流到相鄰房間

兩名入住沙田萬怡酒店不同房間的檢疫人士早前先後確診，他們均感染BA.2變異病毒株，入住的房間相鄰。歐家榮指，防護中心昨日已聯同機電署到酒店視察，發現源頭病人入住的房間2835發現出現正壓，當房門打開，房內空氣會流出走廊，但房間內的空氣流量及抽氣扇運作正常。署方相信病毒是先由房間2835流出走廊，再流去另一間相鄰的房間2833，感染另一位檢疫人士。

空氣清新機位置遠離門口 檢疫人士開門無戴口罩

另外，兩間房間內的空氣清新機，均未放置在靠近門口的建議位置，而放在距離門口較遠的地方。歐家榮又指，透過翻查閉路電視，發現兩名檢疫人士在開門領取膳食或倒垃圾時，均無佩戴口罩，相信都是導致傳播的原因。

歐家榮表示，已指示酒店調較空氣系統，令氣壓正常，而空氣清新機亦要放置在門口的指定位置。署方亦已要求該酒店張貼告示，提醒客人開門一定要佩戴口罩。

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歐家榮：七日酒店檢疫屬必須

就食物及衞生局局長陳肇始稱，當局正研究要求抵港人士完成七天酒店檢疫後，直至抵港第14日期間，再做多一次核酸檢測。歐家榮指，香港外防輸入防疫策略，依靠抵港後的七日檢疫。由4月1至5月22日，共有1,020宗輸入個案，當中57%在機場發現，其餘大部份在酒店檢疫七日期間發現，有些則在較後期發現，故認為七日酒店檢疫屬必須。

他續提到，有40宗個案是完成檢疫後發現，大部份都是第12日發現，但當中很多都是曾確診人士，相信都是復陽個案。如要在檢疫期間增加核酸檢測次數，需要視乎數據，方能知道在旅客抵港第幾天再做測試才算合適。