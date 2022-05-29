最低工資委員會工資檢討公眾諮詢後日結束　10月底前提交報告

本港現時每小時的最低工資為37.5元。「最低工資委員會」現正進行新一輪法定最低工資水平的檢討，公眾諮詢將於周二（31日）結束，社會人士可把握時間，提交書面意見。勞工及福利局局長羅致光今早（29日）發表網誌，希望委員會能在有商有量、互諒互讓的氣氛下，就法定最低工資的建議水平達成一致共識，並於今年10月底之前提交報告，讓行政長官會同行政會議作出決定。



勞工及福利局局長羅致光今早發表網誌，希望委員會能在有商有量、互諒互讓的氣氛下，就法定最低工資的建議水平達成一致共識，並於今年10月底之前提交報告，讓行政長官會同行政會議作出決定。(資料圖片)

羅致光在網誌中表示，根據《最低工資條例》（條例），委員會負責檢討法定最低工資水平，並須向行政長官會同行政會議提交建議報告，及後由行政長官會同行政會議作出決定。委員會根據條例第三部分的規定成立及組成，揉合勞、商、學與官的組合設計，確保委員會是一個多方平台，就法定最低工資水平作出建議。

新一輪檢討公眾諮詢期由4月20日至5月31日

基於委員會就法定最低工資水平的檢討和建議，都經過詳細分析、諮詢社會各界，以及於委員會內的商界、勞工界及學者的反覆商討，在過往每一次的檢討，行政會議都接納委員會的建議。

委員會於今年4月20日至5月31日，進行為期六星期的公眾諮詢。諮詢期將於周二屆滿，羅表示，歡迎社會人士把握時間，提交書面意見。他又指，委員會在考慮了公眾意見、研究及考慮政府調查的數據及資料、參考在不同經濟情境假設下就多個法定最低工資測試水平所進行的影響評估結果後，便進入商討的過程，並於今年10月底之前提交報告，讓行政長官會同行政會議作出決定。

羅致光指，若社會滋生一種政治風氣，「企硬」是「道德高地」，「讓步」是「放棄原則」，凡事只看誰的「拳頭」大，誰人大聲誰正確，社會便只會分歧加深甚或撕裂，而多方平台便難以發揮其功能。。（梁鵬威攝/ 資料圖片）

羅致光指凡事若只看誰人「拳頭」大只會分歧加深

他表示，若社會滋生一種政治風氣，「企硬」是「道德高地」，「讓步」是「放棄原則」，凡事只看誰的「拳頭」大，誰人大聲誰正確，社會便只會分歧加深甚或撕裂，而多方平台便難以發揮其功能。因此希望委員會能在有商有量、互諒互讓的氣氛下，就法定最低工資的建議水平達成一致共識。

他又提到，勞工界一直以來爭取最低工資「一年一檢」，而過往委員會的檢討都是每兩年進行一次。法例只規定行政長官須要求委員會至少每兩年作出報告一次；換言之，在法例層面「一年一檢」是可以的。不過，按現行的機制，檢討過程中所需要的研究、分析及諮詢等工作，只能在每兩年檢討一次的框架下完成，「一年一檢」是不可行的。

現時不是討論日後是否一年一檢最佳時候

如要「一年一檢」，便要大量壓縮研究、分析及諮詢過程，又或是要改為以方程式調整法定最低工資水平。就法定最低工資水平的檢討周期，當委員會的檢討工作仍在進行中，現時不是討論日後是否一年一檢的最佳時候。待今次委員會完成有關檢討工作及提交報告後，我相信社會在適當時候可以重新討論這個問題。

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