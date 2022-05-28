第五波疫情影響乳癌服務　乳癌基金會篩查服務人次下降近七成

抗疫持續逾兩年，本港經歷五波爆發不但對醫療系統造成沉重負擔，亦有不少醫療服務受影響，香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生今日（28日）在「乳你同行」網上直播醫學講座上指出，疫情令部分癌症篩查和治療有延緩，亦有婦女即使發現乳癌症狀亦猶豫應否前往醫院，以致診斷及治療受影響，基金會的乳癌症篩查服務人次更下降六成九。



香港乳癌基金會（基金會）今年的「乳你同行」網上直播醫學講座以新冠疫情和最新乳癌治療技術為題。右一為張淑儀醫生。

新冠疫情反覆，令不少乳癌患者感到無所適從。香港乳癌基金會今年的「乳你同行」網上直播醫學講座，以新冠疫情和最新乳癌治療技術為題，講者包括基金會創會人張淑儀醫生、臨床心理學家張貝芝博士、內科腫瘤科專科陳冬青醫生、基金會管治委員會成員熊維嘉醫生、內科腫瘤科專科趙頴欣醫生及臨床腫瘤科專科游子覺醫生。

張淑儀指出，疫情令部分癌症篩查和治療有所延緩，在第五波疫情期間，基金會的乳癌術後護理人次大減，包括術後淋巴水腫測量服務人次減少四成七，接受淋巴水腫治療服務人次則降低三成八，而乳癌症篩查服務人次下降六成九。她提醒公眾乳癌來襲不可預料，腫瘤的生長更不會因疫情而停止，她提及有關減低接觸病毒或避免併發症下的癌症護理方法。

疫情下引發的壓力不容忽視，張貝芝指出，在疫情下，癌症患者的主要壓力源頭為覆診日期變動及家庭收入受影響等。在長期受壓下，會增加患上抑鬱症及焦慮症的風險。她建議可調整思維及行為、記錄睡眠習慣等方法改善睡眠、建立支援網絡等，對於提升抗逆力大均有幫助。

現時高風險乳癌患者的新治療方案，能大幅減低死亡風險。陳冬青醫生舉例，荷爾蒙受體陽性／HER2陰性乳癌患者（HR+/HER2-)使用新的口服藥合併荷爾蒙治療，可有效減低乳癌復發的機會。比起化療後只接受荷爾蒙治療的患者，接受合併治療的患者，乳癌復發風險大約減低三成。