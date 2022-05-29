去年底錄逾23萬名自僱人士供強積金　積金局：推保就業後參與率增

積金局主席劉麥嘉軒今（28日）發表網誌，她提到，自僱人士近年對強積金意識有所提升，自政府於2020年推出「保就業」計劃後，由同年4月的21.5萬，增至同年10月的22.9萬，參與率由73%上升至78%，短短半年間增加5個百分點，截至去年12月底，已有逾23.1萬名自僱人士參與強積金計劃，參與率達8成。

她又鼓勵自僱人士善用強積金建立退休儲蓄習慣，並透過複息效應投資滾存，壯大退休儲備，並舉例指若每月增撥收入5%作額外自願性供款，估算退休後可享的強積金將增1倍。



劉麥嘉軒指，截至去年12月底，已有超過23萬1千名自僱人士參與強積金計劃，參與率達8成。（資料圖片）

劉麥嘉軒表示，受到疫情影響，政府過去兩年推出不同紓困措施，協助打工仔、自僱人士及企業共渡時艱，並以今年3月及5月分別推出的「臨時失業支援」及「保就業」計劃為例，分別收到約47萬及30萬份申請，當中包括不少自僱人士。

她續指，留意到自僱人士參與強積金供款的意識近年亦有所提升，自政府於2020年推出「保就業」計劃後，參與強積金計劃的自僱人士，由2020年4月的21萬5千，增至同年10月的22.9萬，參與率在短短半年間升了5個百分點，由73%上升至78%。截至去年12月底，已有超過23.1萬名自僱人士參與強積金計劃，參與率達8成。

她提到，由於強積金制度在工作人口覆蓋面廣泛，在推行保障就業措施時，利用強積金紀錄可簡化行政程序，令申請人更快獲得援助，「可見強積金除了為打工仔提供退休保障外，正在發揮更大的社會功能。」

劉麥嘉軒說，越來越多打工仔成為自僱人士投身「斜槓族」，但這種新的就業模式享有較大自由度，但卻缺少僱主提供的退休福利保障。（資料圖片）

劉麥嘉軒說，越來越多打工仔成為自僱人士投身「斜槓族」(即身兼多項自由工作)，這種新的就業模式享有較大自由度，但卻缺少僱主提供的退休福利保障。她續說，在強積金制度下，年齡介乎18歲至64歲的自僱人士，不論有關入息多少，都必須參加強積金計劃，並須定期（可選擇按月或按年）向強積金計劃作出供款，供款額為有關入息的5%，但受最低及最高有關入息水平1的限制。換言之，即使入息低於最低有關入息水平，自僱人士仍須參加強積金計劃，但就毋須供款，直至入息超過最低有關入息水平才開始供款。

她續說，鼓勵自僱人士善用強積金建立自律的退休儲蓄習慣，透過複息效應投資滾存，壯大退休儲備。她提到，倘能夠在強制性供款以外定期作自願性供款，效果就更明顯。她以

一名由25歲開始作強積金供款的自僱人士作例，倘其每月收入18,500元，其後收入水平每年只按通脹調整；又假設平均每年的投資回報為4.3%，透過「複息效應」，估算該名自僱人士於65歲退休時滾存的強積金約有756,000元。她表明，同樣條件下，倘該名自僱人士每月按收入作5%額外自願性供款，估算於65歲退休時的強積金增加至1,512,000元，退休時便可得到更穩健的保障。

劉麥嘉軒表示，積金局多年來積極推動自僱人士參與強積金計劃，去年更主動發信給學校、體育會、屋苑會所、工藝品市集策劃機構及共享工作空間營辦商等組織，鼓勵他們向自僱工作者，例如教練、興趣班導師及工藝品技師等，傳遞訊息，提醒他們注意有關強積金的權責，和善用強積金作退休保障的重要性。至於現正構建中的積金易平台，不但可以在管理強積金方面為僱主和僱員帶來莫大方便，更可以協助自僱人士更方便和靈活地管理強積金。她說，積金局亦會為自僱人士安排諮詢會，介紹平台設計及聽取意見。