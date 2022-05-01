勞動節｜羅致光讚今屆政府勞保成果豐碩　力爭任內取消強積金對沖

今日（1日）是五一勞動節，勞工及福利局局長羅致光在網誌形容，現屆政府就加強勞工保障及修改法例的工作，可算是歷屆以來最廣最繁忙及成果豐碩的一屆，他表示將力求在任期完結前取消強積金對沖，亦有信心可完成大幅調升多項破欠基金特惠款項款額上限的修例工作等。



羅致光在網誌形容「現屆政府就加強勞工保障及修改法例的工作，可算是歷屆以來最廣最繁忙及成果豐碩的一屆」。（資料圖片 / 李澤彤攝）

侍產假增至五日、法定產假至14周、兩假逐步合一至12日

羅致光在文中表示，現屆政府提出及完成的立法工作，包括2019年將法定侍產假由三天增加至五天；2020年將法定產假由10周增至14周；2021年通過將法定假日日數由12天，每兩年遞增一天，由今年起實施，並逐步增加至17天，與公眾假期的日數看齊。

他稱，力求在現屆政府任期完結前完成的條例草案，包括取消強制性公積金與遣散費/長期服務金「對沖」安排，以及更好保障僱員因遵守防疫規定引致缺勤的僱傭權益，讓符合資格僱員可享有疾病津貼及僱傭保障。

目標5月內提出提高僱主及僱員職安健違法最高罰則修例

政府亦目標在本月內提出提高僱主及僱員職安健違法行為的最高罰則，進一步加強職安健。當局亦計劃於下月中向立法會提交議案，大幅調升多項破欠基金特惠款項款額上限，有信心在現屆政府完成修例工作。

政府目標在本月內提出提高僱主及僱員職安健違法行為的最高罰則，進一步加強職安健。（資料圖片）

此外，勞福局正緊密籌備修例，讓勞工處轄下職工會登記局履行《港區國安法》規定，確保職工會的運作符合《職工會條例》，維護國家安全。

社會應趁勞動節表揚勞工貢獻 羅致光：即使歷史背後有不少矛盾

羅致光表示，雖然五一勞動節的歷史背後，有著不少矛盾、遊行、示威，甚至成為騷亂與警民衝突，但希望社會可趁勞動節假日，肯定及表揚廣大勞工對社會與經濟發展貢獻。他預料，下月公布3月至5月平均失業率，極大可能會下降。

今年香港的勞動節會是一個較為平靜假日，雖然五一勞動節歷史背後有著不少矛盾、遊行、示威，甚至成為騷亂與警民衝突，我總是希望勞動節假日，是社會給予廣大勞工對社會與經濟發展貢獻的肯定及表揚的一天。 勞工及福利局局長羅致光