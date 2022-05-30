消費券｜八達通合資格消費明日滿4000元　6月16日可領尾期消費券

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】首期5,000元八達通消費券分為兩次發放，首4,000元須多次拍卡才可全數領取，至於餘下的1,000元，市民最遲於明日（31日）「合資格消費」滿4,000元，才可於6月16日領取該1,000元，否則要等待至7月16日才可領取尾期。



▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



+ 1

首4,000元八達通消費券可多次拍卡領取

首期八達通的5,000元消費券分為兩次發放。惟現時八達通卡的儲值限額為3,000元，即首輪4,000元消費券中，仍有1,000元餘額「未到手」。市民須於消費後，八達通卡內的儲值額下降，再拍卡領取餘下金額。換言之，首4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取。

不過，市民須在5月至10月期間，「合資格消費」的金額滿4,000元，才可在下一個月的16日，獲發尾期1,000元消費券。

MIRROR成員陳卓賢為八達通的代言人。（八達通圖片）

▼八達通App領取消費券▼



+ 1

最遲10月底花4,000元消費券

簡單而言，想盡快領取餘下1,000元的市民，最遲要於明日消費滿4,000元，否則要等待至7月16日才可領取尾期，反之最快可在6月16日便可收到。而市民最遲須在10月底前須符合條件，即11月16日收到尾期1,000元的消費券。

消費券，地點包括︰公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站、八達通手App拍卡領取。